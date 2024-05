PrivateVPN ti fa navigare in anonimato per 3 anni a soli 2€

PrivateVPN è un servizio pensato per un utilizzo estremamente semplice, con cui puoi proteggere la tua attività in rete in qualsiasi momento e con qualsiasi rete a cui ti colleghi. Grazie allo sconto dell’85%, puoi abbonarti a 2,08€ al mese per 3 anni e avere diverse funzionalità di protezione avanzate.

PrivateVPN: utilizzo semplice e crittografia avanzata

PrivateVPN è la prima a far uso di una cifratura di 2048-bit. Ma cosa vuol dire? Il valore in bit fa riferimento alla lunghezza della chiave di criptazione con cui vengono cifrate le tue informazioni che riguardano l’attività in rete. Ciò si traduce nell’impossibilità da parte di terzi di poterli leggere e, per te, di restare completamente anonimo e privato.

A ciò si aggiunge una politica “no log” che non raccoglie e registra alcun dato sull’utilizzo della VPN, garantendo che tutto rimanga sempre privato.

Ma cosa puoi farci un PrivateVPN? Grazie alla possibilità di nascondere l’indirizzo IP reale, è possibile collegarsi a qualsiasi rete pubblica senza il rischio di essere tracciati, grazie alla cifratura dei dati. Ma non solo! Puoi infatti guardare film, ascoltare musica e altro senza essere bloccato dai limiti geografici spesso applicati a questa tipologia di servizi, nonché ottenere uno sconto sul costo di alcuni abbonamenti o altri servizi come i biglietti aerei, spesso diverso in base alla posizione. Tutto ciò che dovrai fare e collegarti, scegliendo il server di un altro paese.

PrivateVPN, grazie ai suoi server ad alte prestazioni, ti permette di non rinunciare alla velocità: dimenticati di video che si bloccano, fenomeni di buffering o download lenti, con una banda senza alcun limite, grazie a oltre 200 server in 63 paesi.

Inoltre, se hai bisogno di aiuto, il supporto può metterti in contatto diretto con gli sviluppatori del servizio per aiutarti a risolvere rapidamente ogni tipologia di problematica.

Puoi anche approfittare del periodo di rimborso di 30 giorni per provare il servizio. Approfittane ora e non perderti lo sconto!