PrivadoVPN è in offerta: ora bastano 1,48 €/mese per una VPN illimitata

Attivare una nuova VPN illimitata non è mai stato così conveniente: l’offerta di PrivadoVPN, infatti, consente di ottenere uno sconto dell’87% sul costo della VPN, riducendo la spesa fino a 1,48 euro al mese per chi sceglie il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso e con 3 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta in corso è attivabile tramite il sito di PrivadoVPN, disponibile qui di sotto.

PrivadoVPN: ecco perché è la VPN da attivare oggi

Con PrivadoVPN è possibile sfruttare una VPN completa e sicura: il servizio prevede l’utilizzo della rete VPN senza limiti di banda e di traffico dati oltre che con la possibilità di sfruttare un network di server distribuiti in decine di Paesi al mondo. In questo modo, gli utenti che scelgono PrivadoVPN hanno la possibilità di accedere a una VPN completa, andando a ottenere facilmente l’indirizzo IP di un altro Paese, per aggirare blocchi geografici e censure online.

La VN è utilizzabile, inoltre, da 10 dispositivi anche in contemporanea. Il servizio è protetto dalla crittografia del traffico dati ed ha una politica “zero log” che garantisce l’assenza del tracciamento dell’attività dell’utente durante l’uso della rete VPN. C’è anche il sistema per la prevenzione delle minacce durante la navigazione oltre che il blocco per gli annunci pubblicitari.

Con la nuova offerta di PrivadoVPN è ora possibile attivare il servizio con un prezzo scontato di 1,48 euro al mese, con uno sconto sulla spesa dell’87%. L’offerta riguarda l’attivazione del piano biennale con 3 mesi gratuiti aggiuntivi oltre che con una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

Per attivare subito l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto, seguendo poi la procedura online guidata. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.