Scelta obbligata VPN: Cyberghost a 2,19€/mese + 2 mesi gratis

Se vuoi cambiare la tua vecchia VPN inefficace con una nuova, la scelta obbligata è CyberGhost. È veloce, sicura e illimitata e costa soltanto 2,19 euro al mese, più IVA. Inoltre, al piano biennale sono stati aggiunti due mesi gratuiti e la garanzia di rimborso di 45 giorni. L’offerta è con sconto dell’82%. Non c’è bisogno di essere geni dell’informatica per attivarla: basta vistare il sito di CyberGhost cliccando qui sotto e seguire le indicazioni.

Perché Cyberghost è la scelta obbligata VPN per settembre 2024

Cyberghost riesce a fare diverse cose: crittografa il traffico dati e segue la politica di no log, ossia non tiene traccia delle tue attività online. Quindi, puoi tranquillamente guardare i tuoi video su YouTube senza paura che qualcuno ti spii.

Il servizio si appoggia all’impressionante network di server sparsi in oltre 100 Paesi. Traduzione: puoi fingere di essere in qualsiasi parte del mondo mentre sei seduto sul tuo divano. Quindi, niente blocchi geografici e censure online. Sei anche libero di scegliere quale dispositivo proteggere, visto che puoi usare la VPN su sette dispositivi contemporaneamente. Funziona su tutti i principali sistemi operativi, quindi non ci sono limitazioni d’uso.

Con l’offerta attuale, CyberGhost è ancora più conveniente. Puoi attivarla al prezzo scontato di 2,19 euro al mese. Il piano biennale ti offre due mesi di servizio aggiuntivi e la garanzia di rimborso di 45 giorni. Non sei neanche obbligato a pagare in un’unica soluzione, perché puoi rateizzare in tre soluzioni con PayPal.

Quindi, cosa aspetti? Non mostrare il braccino corto quando si tratta di sicurezza online. L’offerta attuale di CyberGhost è una scelta obbligata che non puoi assolutamente ignorare. Il servizio è eccellente, il costo mensile è irrisorio e poi chiedere il rimborso se non ti piace: cosa volere di più?