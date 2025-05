Naviga da 105 paesi nel mondo: l'offerta VPN che conviene davvero

Lo sconto del 61% e 4 mesi gratis sono solo la punta dell’iceberg dei vantaggi inclusi nella nuova offerta di ExpressVPN. La convenienza viaggia di pari passo con la possibilità di contare su una Virtual Private Network globale, composta da server in 105 paesi ai quali collegarsi alla massima velocità, per proteggere la propria privacy e i propri dati personali, ma senza rallentamenti.

ExpressVPN: naviga anonimo con IP da tutto il pianeta

Argentina, Brasile, Colombia, Messico, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Turchia, Australia, India, Giappone, Taiwan, Emirati Arabi Uniti, Egitto: scegli tu il territorio attraverso cui far transitare la tua connessione, mascherando così il tuo indirizzo IP reale e nascondendoti a occhi indiscreti. Questo ti permetterà, tra le altre cose, di aggirare ogni forma di censura e di evitare i blocchi geografici imposti per l’accesso ai contenuti. Lo stesso vale se ti trovi all’estero e desideri fruire dei servizi italiani. Per maggiori informazioni fai un salto sulle pagine del sito ufficiale.

Una Virtual Private Network certificata e affidabile è essenziale anche per la sicurezza. Ad esempio, protegge dagli attacchi man-in-the-middle applicando una crittografia avanzata al traffico dati. La puoi utilizzare su un massimo di 8 dispositivi in contemporanea: smartphone, tablet, computer ecc. Ci sono anche un supporto in chat dal vivo raggiungibile 24/7 e la possibilità di richiedere eventualmente un rimborso completo della spesa entro 30 giorni.

Con una spesa mensile di 4,87 euro ti assicuri il diritto di navigare in modo anonimo, sfruttando gli indirizzi IP di server localizzati in 105 paesi del mondo e senza compromessi in termini di velocità. Inoltre, come già scritto, grazie all’offerta sull’abbonamento biennale a ExpressVPN non hai solo lo sconto del 61% rispetto al listino, ma anche 4 mesi gratis. Approfittane ora.