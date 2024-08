ExpressVPN: la migliore VPN per l'Italia con offerta speciale 12+3 mesi gratis

Offerta speciale: 12 mesi + 3 mesi gratis

ExpressVPN offre una promozione imperdibile: abbonandoti per 12 mesi, riceverai 3 mesi extra gratuiti! Questo piano annuale è il più popolare, grazie a un incredibile sconto del 49%, che porta il costo mensile a soli $6,67, invece dei $12,95 mensili del piano mensile. Tutti i piani includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni, permettendoti di provare il servizio senza rischi.

Come funziona ExpressVPN

ExpressVPN è estremamente facile da usare. Basta seguire questi tre semplici passaggi:

Seleziona un piano: Scegli tra l’abbonamento mensile, semestrale o annuale (con l’offerta speciale). Scarica l’app: Installa l’applicazione su qualsiasi dispositivo, sia esso un PC, Mac, smartphone o router. Connettiti a un server VPN in Italia: Proteggi la tua attività online connettendoti a un server locale.

Perché ExpressVPN è la migliore VPN per l’Italia

Utilizzare un server VPN in Italia è essenziale per proteggere la tua privacy online. Gli ISP in Italia sono obbligati a conservare i metadati per almeno 12 mesi, inclusi indirizzi IP, orari e durata delle connessioni, e tipo di dispositivo. ExpressVPN ti consente di mascherare il tuo indirizzo IP, proteggendo questi dati sensibili e mantenendo la tua privacy intatta.

Protezione completa per tutti i dispositivi

ExpressVPN offre app dedicate per ogni tipo di dispositivo, da Windows e Mac a iOS e Android. Inoltre, puoi proteggere l’intera rete domestica configurando la VPN sul router. Sono disponibili anche estensioni per browser come Chrome, Firefox ed Edge, per una protezione immediata durante la navigazione.

Funzionalità Extra

ExpressVPN include anche funzionalità aggiuntive per garantire una sicurezza completa:

Password manager : Gestisci le tue password in modo sicuro con ExpressVPN Keys.

: Gestisci le tue password in modo sicuro con ExpressVPN Keys. Blocco dei tracker : Evita che il tuo dispositivo comunichi con siti e tracker dannosi grazie a Threat Manager.

: Evita che il tuo dispositivo comunichi con siti e tracker dannosi grazie a Threat Manager. Controllo parentale: Proteggi i tuoi figli dai contenuti inappropriati attivando i controlli parentali nell’app.

Per conoscere l’offerta completa di ExpressVPN clicca qui