2 euro al mese per una VPN illimitata? Ora c'è Surfshark

La VPN giusta da scegliere oggi non può che essere Surfshark, servizio che, da tempo, è un punto di riferimento assoluto per il settore delle VPN. Con la nuova promo in corso in questo momento, infatti, la VPN è ora attivabile con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e accedere poi al sito ufficiale di Surfshark.

Perché scegliere Surfshark

Con Surfshark si va sul sicuro: la VPN ha tutte le caratteristiche giuste per soddisfare appieno le esigenze degli utenti alla ricerca di una nuova VPN. Il servizio, infatti, mette a disposizione una connessione protetta dalla crittografia, con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento. In questo modo, quando si accede a Internet, anche se si sta utilizzando una connessione pubblica, è possibile avere una protezione aggiuntiva, mettendo al sicuro le proprie informazioni.

Per chi sceglie di affidarsi a Surfshark, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server. In questo modo, è possibile scegliere un server situato in un altro Paese, rispetto a quello da cui viene effettuata la connessione, per evitare blocchi geografici e censure online. Ad esempio, chi si trova all’estero può scegliere un server italiano per accedere a Internet con un IP italiano. La connessione tramite Surfshark può avvenire anche da più dispositivi con lo stesso account, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Grazie alla promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra. L’offerta in questione può contare anche su 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.