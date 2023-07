Scopri la PROTEZIONE 3 in 1 di NordVPN a soli 3,99€

Da oggi puoi dire basta alle soluzioni costose che promettono di proteggere i tuoi dispositivi e la tua privacy dalle minacce online e offline. Grazie a NordVPN, a soli 3,99 euro al mese, ottieni una protezione completa da qualsiasi attacco e violazione. Con un’unica app hai 3 livelli di sicurezza e ottimizzazione, sempre funzionanti anche quando non sei connesso effettivamente a uno dei suoi server VPN.

Infatti, questo provider include una suite 3 in 1 potentissima in grado di paralizzare qualsiasi rischio reale o presunto. Una volta attivata la sua applicazione ufficiale, compatibile con tutti i sistemi operativi, un Anti-Malware è sempre in funzione per scansionare qualsiasi contenuto il tuo device sta scaricando. In caso di potenziale pericolo vieni avvisato prontamente in modo che tu possa decidere sul da farsi.

Oltre a ciò, hai anche un Anti-Tracker in grado di bloccare ed eludere qualsiasi attività di monitoraggio, detta anche tracking, a tuo danno. In certi casi si tratta di cybercriminali esperti che cercano nuove informazioni per profilarti e venderti in maniera subdola. In altri casi, invece, si tratta di aziende importanti come Google, TikTok, Facebook, Apple e tante altre, che – grazie alle tue preferenze – raccolgono dati per commissionare pubblicità e contenuti su misura per te.

NordVPN ti libera anche dalle pubblicità invasive

Con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi sarai libero anche dalle pubblicità. Infatti, questa VPN include una terza funzionalità. Si tratta di un Ad-Blocker che nasconde regolarmente ed efficacemente non solo annunci pubblicitari, ma anche banner e pop up. Sarà questa funzione a decidere quali termini e condizioni accettare quando visiti un sito, scegliendo quelli che preservano maggiormente la tua privacy.

Inoltre, non dovrai più preoccuparti di quei pericolosi banner che compaiono all’improvviso mentre stai navigando in una pagina reindirizzandoti così con violenza a un sito web pubblicitario o, nei casi peggiori, di phishing. Quest’ultimo aspetto ti fa capire quando un Ad-Blocker di questo tipo non sia solo comodo, ma garantisca anche un eccellente grado di sicurezza aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.