Protezione con intelligenza artificiale grazie a Heimdal Antivirus

La sicurezza informatica dovrebbe essere una priorità ogni qualvolta decidiamo di utilizzare un computer. Tuttavia, spesso viene trascurata a causa delle minacce che, seppur invisibili, non sono meno pericolose oltre che numerose. Per questo oggi ti suggeriamo un’ottima offerta su Heimdal Antivirus Security Home Premium, una soluzione pensata per tutta la famiglia.

Heimdal Antivirus Security Home Premium: caratteristiche

Heimdal rappresenta una delle suite più complete per la protezione del PC. Si tratta di un antivirus a più livelli, capace di bloccare qualsiasi minaccia, anche le più nuove e complesse, basandosi sull’apprendimento automatico. Heimdal, infatti, è un sistema in costante aggiornamento che permette di rilevare ed eliminare le minacce in tempo record, prima che accedano al PC. Una delle feature più rilevanti, è Heimdal Threat Prevention in grado di bloccare in anticipo ransomware, APT, exploit e il furto dati.

Senza dubbio, la situazione sanitaria globale, ha portato sempre più persone ad effettuare operazioni bancarie online. Il risvolto della medaglia è che inevitabilmente l’esposizione al rischio di furto dei dati sensibili è nettamente più alto. Heimdal riesce a garantire la massima sicurezza durante l’utilizzo della rete prevenendo spiacevoli incidenti talvolta irreversibili. Da non sottovalutare, poi, è l’installazione leggera che consente di ottenere la protezione della suite, senza incidere in maniera significativa sulle prestazioni del computer. Non da meno, una funzionalità decisamente comoda, è l’aggiornamento automatico delle applicazioni così da avere costantemente l’ultima release disponibile. Chiude il pacchetto un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, enorme vantaggio per i meno avvezzi all'utilizzo di questi programmi. Una soluzione piuttosto completa, per avere un PC protetto sotto ogni punto di vista.

Grazie ad uno sconto del 60%, Heimdal Antivirus Home Security Premium può essere tuo a soli 35,98 euro direttamente dal sito di Heimdal.