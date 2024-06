Proton Pass disponile anche per macOS, Linux e Safari

Dopo aver aggiunto la funzionalità Pass Monitor, la software house svizzera ha annunciato le nuove app per macOS e Linux di Proton Pass, insieme all’estensione per Safari. Il password manager è quindi disponibile per tutte le piattaforme e i principali browser: Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS (tramite app Android), web, Chrome, Edge, Firefox, Brave e Safari.

Proton Pass per tutti i dispositivi

Proton Pass permette di conservare al sicuro le credenziali di login e di inserire automaticamente i dati nei rispettivi campi. Include anche un utile generatore di password (mai usare la stessa su più siti). Può inoltre memorizzare appunti, numeri delle carte di credito e passkey. Il codice è open source e i dati sono protetti dalla crittografia end-to-end.

Gli utenti possono sfruttare l’autenticatore a due fattori, la condivisione sicura delle password e la sincronizzazione tra i dispositivi. La nuova versione per macOS consentirà in futuro di sbloccare l’account con l’impronta digitale (Touch ID). Un simile metodo di autenticazione verrà aggiunto anche all’app per Linux (supporta le distribuzioni Debian e quelle basate su RedHat).

L’estensione per Safari permette la sincronizzazione tra differenti browser e dispositivi. Proton Pass è gratis, ma si possono creare solo due vault. La versione a pagamento inclusa nel piano Proton Unlimited estende il numero a 50. Gli abbonati possono accedere alle password anche offline. Sono conservate sul dispositivo e protette dall’algoritmo di hashing Argon2, noto per la sua resistenza agli attacchi brute force.