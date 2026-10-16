Proton Pass permette di organizzare i vault in cartelle

Proton Pass è uno dei migliori password manager sul mercato. La software house svizzera ha annunciato tre importanti novità incluse nell’ultima versione: cartelle per i vault, personalizzazione del riempimento automatico e avvisi migliori per password compromesse. Andy Yen, fondatore e CEO, ha pubblicato anche la roadmap di altri prodotti per autunno-inverno 2026.

Ecco le novità di Proton Pass

Gli utenti conservano centinaia di elementi in Proton Pass (non solo password), per cui è difficile trovare quello che serve. La software house ha quindi aggiunto una delle funzionalità più richieste, ovvero la possibilità di creare cartelle. Gli elementi dei vault (cassaforte) possono essere organizzati in cartelle e sottocartelle. Gli utenti possono spostare gli elementi da una cartella all’altra e usare i filtri per una ricerca rapida.

Le cartelle sono disponibili nei piani Proton Pass Plus, Proton Pass Family e Proton Unlimited, oltre che nei piani business, tra cui Proton Pass Professional, VPN e Pass Professional e Proton Workspace. Gli utenti con piano gratuito o Pass Essentials non possono creare le cartelle, ma possono usare le cartelle nelle casseforti condivise da chiunque abbia un piano a pagamento.

Proton Pass supporta il riempimento automatico delle password che evita l’inserimento manuale. Ora è possibile scegliere dove inserire le informazioni (dominio principale e sottodomini, corrispondenza esatta dell’host) oppure indicare gli URL per i quali deve essere disattivato.

Proton Pass mostra infine avvisi per password deboli o riutilizzate e indirizzi email violati. Questo controllo viene eseguito localmente sul dispositivo. Proton Pass confronta l’impronta digitale della password con un elenco di impronte digitali provenienti da note violazioni di dati pubblicate dai ricercatori di sicurezza. In caso di corrispondenza verrà suggerito di cambiare la password.

Altre novità arriveranno nelle prossime settimane, come la condivisione dei login con familiari o colleghi di lavoro senza rivelare la password e la scadenza dell’accesso per elementi e vault. La software house svizzera ha elencato anche le novità previste per Proton Mail, Proton Drive, Proton VPN e Lumo.