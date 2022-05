ProtonVPN: sconto del 20% su abbonamenti Basic e Plus

Sicurezza, privacy e libertà: questi sono i tre principali motivi per cui è utile adottare una VPN.

In questo contesto esistono svariati servizi più o meno validi. Ma cosa fa di una Virtual Private Network una piattaforma più fruibile delle altre? Prestazioni elevate e costi accessibili sono caratteristiche non così comuni in questo contesto.

Tra le tante proposte disponibili ProtonVPN risulta una delle più apprezzate, visto il numero elevato di clienti che l’azienda svizzera può vantare in tutto il mondo.

ProtonVPN offre la possibilità di provare la sua VPN attraverso un servizio gratuito

A catturare l’attenzione degli utenti è senza ombra di dubbio la filosofia dietro a ProtonVPN. Secondo l’azienda infatti, privacy e sicurezza sono due diritti umani fondamentali. Proprio per questo, la piattaforma offre una formula di VPN gratuita, denominata ProtonVPN Free. Questa permette, con alcuni limiti fisiologici, di poter testare con mano le potenzialità del servizio.

Per esempio, questa formula permette la connessione attraverso i server di soli 3 paesi, così come impone dei limiti di velocità di download/upload agli utenti. Si tratta, comunque, di tutto ciò che serve per conoscere da vicino ProtonVPN.

La formula Basic offre un più ampio spazio di manovra: si parla infatti di più di 500 server sparsi in 40 paesi. A ciò viene abbinato il supporto P2P/BitTorrent e il sistema Adblocker NetShield. Quest’ultimo consente di bloccare adware, malware e pubblicità moleste.

Con l’offerta Plus invece, è possibile collegarsi con più di 1700 server in 63 paesi, con una velocità massima di 10 Gbps, con un supporto per i servizi streaming e al sistema VPN Secure Core (oltre ai già citati supporti P2P/BitTorrent e a NetShield). Una soluzione dunque, ideata per chi vede nella privacy una priorità assoluta per sé e per la propria famiglia.

Quanto costano queste due sottoscrizioni? Grazie alle recenti offerte di ProtonVPN, questo servizio oltre ad essere efficace è da considerarsi piuttosto economico. Entrambi gli abbonamenti infatti, sono soggetti al 20% di sconto: la formula Basic costa solamente 4 euro al mese, mentre la sottoscrizione Plus 8 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.