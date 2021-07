PS5 Drop su GameStop (26 luglio): ACQUISTALA ORA

La PlayStation 5 torna disponibile oggi sullo store online di GameStop: questo il link per comprarla. Un Drop che la catena mette a disposizione di coloro che ancora non sono riusciti ad acquistarla.

PS5 su GameStop: comprala adesso in bundle

Puoi comprare la console in bundle con giochi e accessori: a questo indirizzo. Se sei interessato, non perdere tempo: considerando le poche unità a magazzino, tra poco sarà di nuovo sold out.

Acquista PlayStation 5 + due giochi (a scelta tra una selezione di titoli) + due accessori (a scelta tra una selezione di prodotti) a 714.98€. Promozione valida solo online, salvo esaurimento scorte.

La versione di PS5 messa in vendita oggi dallo store online di GameStop è la Standard Edition, quella con il lettore per i dischi fisici. Ci sono poi il controller wireless Dual Sense in due colorazioni, la telecamera HD e alcuni giorni come Ratchet & Clank: Rift Apart, Demon's Souls, Hitman 3, l'ultimo capitolo della serie Spider-man e il remake di Final Fantasy VII.

Aggiornamento: il bundle non è più disponibile a causa del sold out della console, l'appuntamento è fissato al prossimo Drop!