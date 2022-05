PS5+Horizon FW su MediaWorld: ADESSO

Un altro PS5 Drop oggi su MediaWorld, un’occasione d’oro per chi ancora non è riuscito ad allungare le mani sulla console next-gen di casa Sony. Senza perdere tempo, è accessibile a questo link. Bisogna però incrociare le dita.

PS5 Drop MediaWorld: l’occasione di oggi

In bundle con la PlayStation 5 c’è il gioco Horizon Forbidden West di Guerrilla Games. Il titolo, seguito dell’acclamato Horizon Forbidden West, è stato sviluppato per cercare di spremere appieno il comparto hardware e beneficiare dell’enorme potenza di calcolo fornita. Le unità a disposizione sono poche centinaia (475 in totale).

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, migliaia di potenziali acquirenti si sono già messi in coda, accedendo allo store online di MediaWorld e attendendo il loro turno. Come sempre in questi casi, serve una buona dose di fortuna: occorre sperare che più avanti nella fila qualcuno decida di abbandonare o di non completare l’ordine.

A provocare la scarsa disponibilità di PS5 è la crisi dei chip. Questo ha reso difficile trovare la console fin dal suo debutto a fine 2020. Un anno e mezzo dopo, poco è cambiato. La prospettiva non è delle migliori: la situazione potrebbe rimanere invariata ancora per lungo tempo.

