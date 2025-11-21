 PS5 Dualsense in Sterling Silver crolla a soli 59€ in offerta Amazon
Il Dualsense in Sterling Silver per Playstation 5 è bellissimo e in super sconto su Amazon per abbinarlo alla tua console subito.
Se ti occorre acquistare un nuovo Dualsense per la tua PlayStation 5, sceglilo nella versione Sterling Silver e porta a casa un controller fighissimo a vedersi. Le funzionalità rimangono le medesime ma a cambiare è la colorazione. Su Amazon è in sconto grazie al Black Friday 2025 e con un ribasso del 25% lo paghi pochissimo. Abbinalo alla tua console a soli 59,99 euro invece che a 79,99 euro.

Compralo su Amazon

Il Dualsense in colorazione Sterling Silver è speciale. Rispetto al modello base (bianco) che ti viene fornito con la console, questa versione è argentata ed ha un aspetto totalmente più scenografico. In sé e per sé, il controller rimane il medesimo. Infatti non ci sono funzioni aggiuntive o tasti nuovi, a cambiare è esclusivamente la sua skin. Si abbina alla PlayStation 5 senza necessità di fili e ti permette di goderti le ore passate sui giochi senza alcun difetto. Lo puoi utilizzare anche con altri dispositivi come ad esempio con i prodotti Apple per sfruttare al meglio il tuo abbonamento Arcade.

Playstation 5 Dualsense - Sterling Silver

Playstation 5 Dualsense – Sterling Silver

59,9979,99€-25%

Vedi l’offerta

Non rinunciare ad averne uno di scorta nel caso il tuo stia avendo qualche problema di drifting oppure se vuoi giocare in co-op con qualcuno di speciale. Le sue caratteristiche principali sono:

  • feedback attivo per un effetto ancora più immersivo mentre giochi;
  • grilletti adattivi che rendono il gameplay entusiasmante;
  • microfono integrato per non dover utilizzare accessori esterni;
  • entrata jack audio per collegare le tue cuffie direttamente al controller ed avere più libertà di movimento;
  • ricarica attraverso porta USB C;
  • autonomia longeva;
  • controllo intuitivo con il touchpad integrato;
  • sensore di movimento da sfruttare nei giochi supportati.

Mettilo in carrello a soli 59,99 euro su Amazon con il Black Friday 2025. Il Dualsense in colorazione Sterling Silver deve essere il tuo nuovo controller su PlayStation 5. Approfitta dello sconto del 25% disponibile in pagina.

21 nov 2025

Paola Carioti
21 nov 2025
