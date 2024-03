PS5, DualSense: risparmia 15 euro sul controller

Hai appena acquistato la tua nuova PS5 Slim in forte sconto e vuoi un secondo controller per giocare in compagnia? Dai uno sguardo alla promozione a -15 euro sul DualSense, scegliendo tra due diverse colorazioni quella che preferisci. Oggi, tra tutte le occasioni proposte nella Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, questa spicca come una delle migliori all’interno della categoria gaming.

Forte sconto sul controller DualSense per PS5

La periferica è wireless e progettata da Sony per garantire un’esperienza il più coinvolgente possibile con la console PlayStation di ultima generazione. È compatibile sia con la Standard Edition (la versione con il lettore per i giochi su disco) che con la Digital Edition (quella non dotata dell’unità). Tra i punti di forza vale la pena segnalare il pulsante Crea e Condividi, il microfono integrato, il jack per le cuffie e la porta USB-C per la ricarica della batteria interna, senza dimenticare il sistema per il feedback aptico che fa sentire sempre al centro dell’azione e i grilletti adattivi che al momento giusto esercitano una resistenza quando premuti. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata sull’e-commerce.

In questo momento puoi acquistare il controller wireless ufficiale DualSense per PS5 al prezzo di soli 54,99 euro invece di 69,99 euro come da listino, grazie allo sconto di 15 euro applicato in automatico. Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani. Scegli la colorazione che preferisci tra White e Cosmic Red, la spesa non cambia.

Hai tempo solo fino a lunedì 25 marzo per unirti alla celebrazione della Festa delle Offerte di Primavera. Esplora la sezione dedicata su amazon.it/springdealdays e trova il tuo affare.