PS5+God of War Ragnarok: il bundle è su Amazon

È comparso oggi su Amazon il bundle che unisce PS5 e God of War Ragnarok. La console next-gen più desiderata di questo periodo nella sua versione Standard Edition (con lettore di disco) e l’esclusiva Sony più attesa di quest’anno, insieme, con l’aggiunta del controller DualSense. Il tutto al prezzo di 619,99 euro, con l’avvio del preordine per le consegne dal 9 novembre.

Nuovo bundle PS5 su Amazon, con God of War Ragnarok

Come prevedibile, l’articolo è andato esaurito in pochi minuti. Consigliamo comunque di tenere in considerazione la scheda del prodotto poiché potrebbero esserne messe a disposizione altre unità. Nella descrizione si legge che i membri Prime hanno accesso prioritario a PlayStation 5 fino al 30 Novembre 2022 : a chi non ha ancora un abbonamento Prime suggeriamo dunque di attivare subito i 30 giorni di prova gratuita.

Rimane comunque valida anche la segnalazione per il bundle con Horizon Forbidden West, acquistabile però su invito.

Chi è invece disposto a spendere un po’ di più può puntare in direzione di eBay, dove la Digital Edition di PlayStation 5 è proposta da un venditore italiano affidabile (con oltre 77.000 feedback positivi) nel bundle con Horizon Forbidden West al prezzo di 699,90 euro inserendo il codice REGALI22 alla conferma dell’ordine.

