PS5 Standard a -135€: prezzo mai così basso

Mai così conveniente: in questo momento, PS5 Standard Edition si trova in offerta a soli 414 euro su eBay, grazie a uno sconto di ben 135 euro rispetto al listino ufficiale Sony. Per approfittarne e allungare le mani sulla console next-gen a prezzo stracciato non bisogna far altro che inserire il codice ITPERCVTTL86QG7M prima di effettuare il pagamento.

Crolla il prezzo della PS5 Standard Edition

L’articolo è nuovo, nella versione italiana, fornito con scontrino fiscale e con garanzia ufficiale. In dotazione il controller wireless DualSense per immergersi subito nell’azione. Si tratta dell’edizione con lettore per i giochi su disco, la più desiderata dagli appassionati di gaming. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, PS5 Standard Edition può essere acquistata al prezzo finale di soli 414 euro, grazie al coupon eBay da attivare semplicemente inserendo il codice ITPERCVTTL86QG7M prima di effettuare il pagamento. Non serve altro.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 1.200 feedback positivi ottenuti dai clienti, a testimonianza della sua affidabilità. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni. Il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima del quasi inevitabile sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.