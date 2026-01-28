Pulizie smart a prezzo scontato: con i Winter Deals Ecovacs i robot top di gamma diventano accessibili

Con l’arrivo del vero freddo, Ecovacs rilancia con una campagna di sconti particolarmente interessante dedicata a chi vuole semplificare davvero la pulizia di casa. I Winter Deals Ecovacs diventano quindi un’occasione concreta per chi sta valutando un robot aspirapolvere e lavapavimenti di nuova generazione. Gli sconti applicati permettono di avvicinarsi a modelli molto evoluti, capaci di unire aspirazione potente, lavaggio accurato e una gestione quasi completamente automatica, riducendo al minimo gli interventi manuali. Sono soluzioni pensate per semplificare davvero la routine quotidiana, adattandosi alla disposizione della casa, agli ostacoli presenti e al livello di sporco rilevato durante la pulizia. All’interno della promozione emergono in particolare tre modelli, differenti per prezzo e caratteristiche, ma accomunati da un’impostazione tecnologica di alto livello: DEEBOT T80 OMNI, DEEBOT T50 OMNI Gen2 ed ECOVACS X11 OMNICYCLONE. Di seguito troverete una breve descrizione di ciascun modello accompagnata dal prezzo scontato e dal banner diretto all’acquisto.

DEEBOT T80 OMNI

Tra questi, il DEEBOT T80 OMNI è quello che attira maggiormente l’attenzione, anche grazie a un ribasso di prezzo particolarmente marcato che lo porta da 1.099 euro a 599 euro fino al 31 gennaio 2026. È un robot progettato per chi cerca una pulizia completa e senza compromessi, in grado di gestire con efficacia sia l’aspirazione sia il lavaggio dei pavimenti. La potenza di aspirazione raggiunge i 18.000 Pa, un valore che permette di rimuovere senza difficoltà polvere sottile, sporco più consistente e peli di animali, mantenendo buone prestazioni anche su tappeti e superfici più impegnative. La tecnologia ZeroTangle 3.0 riduce l’accumulo di capelli sulle spazzole grazie a una struttura studiata per districarli attivamente durante la pulizia. Il lavaggio è affidato alla spazzola OZMO ROLLER, che esercita una pressione di 3.700 Pa e lavora con 200 cicli di strofinamento e risciacquo al minuto, mantenendo il mop sempre pulito e riducendo il rischio di aloni. Il sistema utilizza acqua calda regolabile tra 40 e 75 °C, adattandosi automaticamente al tipo di ambiente e di sporco, mentre l’asciugatura ad aria calda elimina l’umidità residua in tempi rapidi. La navigazione AIVI 3D 3.0, unita al sistema TruEdge per bordi e angoli, permette al robot di muoversi in modo preciso, riconoscere gli ostacoli e intervenire con rilavaggi mirati quando rileva macchie più ostinate.

DEEBOT T50 OMNI Gen2

Il DEEBOT T50 OMNI Gen2 rappresenta invece una soluzione estremamente interessante per chi cerca prestazioni elevate in un corpo compatto e a un prezzo più contenuto. In offerta fino al 4 febbraio 2026 a 399 euro, rispetto ai 699 euro di listino, questo modello migliora quanto visto sulle generazioni precedenti puntando su potenza e maneggevolezza. L’aspirazione raggiunge i 21.000 Pa, supportata dal sistema ZeroTangle 2.0 che gestisce efficacemente capelli e peli, riducendo la necessità di interventi manuali. Uno dei suoi punti di forza è il design ultra-sottile da 81 mm, che gli consente di passare sotto letti, divani e mobili bassi dove spesso la polvere tende ad accumularsi. Il sistema TruEdge 2.0 combina spazzola laterale e mop estensibili per arrivare molto vicino ai bordi, migliorando sensibilmente la copertura delle superfici. Anche il lavaggio avviene con acqua calda fino a 75 °C, mentre la stazione OMNI all-in-one si occupa dello svuotamento automatico, della pulizia del mop e dell’asciugatura ad aria calda a 45 °C. La navigazione AIVI 3D 2.0 utilizza sensori a infrarossi strutturati per riconoscere gli oggetti in tre dimensioni e aggirarli con precisione, mentre l’assistente vocale YIKO rende il controllo del robot ancora più immediato e intuitivo.

ECOVACS X11 OMNICYCLONE

Pensato per abitazioni di grandi dimensioni e situazioni più complesse, l’ECOVACS X11 OMNICYCLONE è il modello più avanzato della selezione, in offerta a partire dal 1° febbraio 2026 al prezzo di 999 euro. Questo robot è progettato per garantire cicli di pulizia lunghi e continui, arrivando a coprire fino a 1.000 metri quadrati senza interruzioni grazie alla tecnologia PowerBooster, che ottimizza dinamicamente l’uso della batteria. La rinnovata soluzione BLAST, supportata da un motore da 100 W e da un flusso d’aria di 18 l/s, permette di raggiungere una potenza di aspirazione di 19.500 Pa, particolarmente efficace su tappeti e superfici difficili. Il sistema di arrampicata TruePass a quattro ruote motrici consente di superare soglie e gradini fino a 4 cm, rendendolo adatto anche a case con dislivelli marcati. Il lavaggio è affidato alla OZMO ROLLER 2.0, che lavora con una pressione di 3.800 Pa e utilizza acqua calda a 75 °C in immersione per sciogliere lo sporco più ostinato. La tecnologia TruEdge 3.0 migliora la pulizia lungo i battiscopa, mentre il rilevamento delle macchie tramite AI 2.0 consente al robot di modulare automaticamente l’intensità del lavaggio in base alla gravità dello sporco.

Nel complesso, i Winter Deals Ecovacs si confermano come una delle promozioni più interessanti della stagione per chi vuole migliorare in modo concreto la gestione della pulizia domestica. I forti ribassi su modelli così completi permettono di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, che si tratti di un robot ultra-accessoriato, di un modello compatto ma potentissimo o di un sistema pensato per grandi superfici. Un’occasione ideale per affrontare l’inverno con pavimenti sempre puliti e meno pensieri quotidiani.

