PureVPN: il servizio VPN più veloce in sconto dell'82%

PureVPN va di fretta. Anche stavolta, anticipando la concorrenza, come è solita fare ormai da anni. Per la serie “ti piace vincere facile”, è online in queste ore un’offerta mostruosa: 82% di sconto sul piano di due anni, in aggiunta alla garanzia di rimborso valida fino a 31 giorni dopo l’acquisto.

Detto ancora in maniera più semplice, anziché 10,55 euro al mese paghi appena 2 euro, o per essere più precisi 2,08 euro. E questo per due anni. In più però, come se non bastasse, hai anche 3 mesi gratuiti. Se non è l’offerta definitiva poco ci manca. Anche se siamo più propensi a credere al primo scenario.

PureVPN esagera: 82% sul piano di due anni e 3 mesi gratis aggiuntivi

Si parla tanto di fiducia, fiducia, e ancora fiducia, ma alla fine della fiera non è semplicissimo conquistarla, né per le aziende né tantomeno per le persone. In questo PureVPN fa un po’ gioco a sé, perché se oggi ha la posizione che ha, gran parte del merito è della fiducia guadagnata in tanti anni di onorata carriera. Un’esperienza tale che porta PureVPN a offrire una proposta completa, tra sicurezza, velocità ed esperienza multipiattaforma.

Attivare l’offerta è semplicissimo: collegati alla pagina dedicata alla promo dell’82% di sconto, dopodiché premi sul pulsante dorato “Ottieni subito l’82% di sconto”, mantieni il piano da 2 anni e seleziona il bottone “Acquista ora”. Ora non ti resta che selezionare il metodo di pagamento e completare l’ordine: grazie allo sconto offerto da PureVPN risparmi oltre 200 euro sul prezzo di listino.

Una volta completato l’acquisto, puoi subito scaricare il servizio VPN sui dispositivi che desideri e iniziare a navigare online con la massima sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.