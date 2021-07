PureVPN: privacy e sicurezza su internet garantite con meno di 3 euro al mese

Se vuoi un modo semplice ed affidabile per navigare in tutta sicurezza su internet, una rete VPN è esattamente ciò che ti serve. Oggi, infatti, vogliamo suggerirti la straordinaria promozione di PureVPN che per festeggiare 14 anni di servizio offre uno sconto di addirittura il 73% sull’abbonamento.

Abbonamento PureVPN scontato del 73%: caratteristiche

Le reti VPN (Virtual Private Network) nascono per garantire la massima sicurezza alle infrastrutture aziendali. Tuttavia, negli ultimi anni, la cybersecurity è diventata centrale anche per gli utenti privati sempre più esposti ai pericoli del web. Per questa ragione PureVPN offre un servizio in grado di proteggere praticamente da qualsiasi rischio, accessibile a chiunque grazie alla sua semplicità di utilizzo. L’abbonamento, infatti, può essere utilizzato praticamente su qualsiasi piattaforma, desktop o mobile, grazie alla compatibilità con quasi tutti i sistemi operativi attualmente disponibili. Che tu stia navigando da Android, iOS, MacOS, Windows o Linux puoi usufruire in ogni momento della protezione di PureVPN.

La crittografia AES256 permette di ottenere un accesso sicuro alla rete, mantenendo tutti i dati inaccessibili incluso l’indirizzo IP. Questi rimarranno nascosti non solo ai malintenzionati, ma persino al tuo ISP (provider del servizio di rete) che non potrà rivenderli. I vantaggi, tuttavia, non si fermano qui. Con una VPN potrai navigare su qualsiasi sito disponibile in ogni paese, senza le restrizioni regionali. Potrai accedere quindi alla TV estera, ai programmi di altre nazioni e alla condivisione P2P in ogni parte del mondo. Insomma, un metodo semplice, sicuro e veloce per sfruttare al massimo il tuo servizio di rete, senza limitazioni, e con la massima protezione per la tua privacy.

Usufruendo dello sconto del 73% sull’abbonamento, potrai pagare il servizio solo 2,54 euro per i primi due anni direttamente dal sito di PureVPN, un’offerta davvero eccezionale.