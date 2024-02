Purificatore d'aria (filtro HEPA, oli essenziali) a soli 49€

Approfitta dell’offerta di Amazon e migliora la qualità della vita nella tua casa, grazie a LEVOIT Core Mini, il purificatore d’aria che può contare su tre fasi di funzionamento: pre-filtro, filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) e filtro a carbone attivo per eliminare oltre il 97% delle particelle da 0,3 µm come polvere, fumo, polline, peli di animali domestici. Non devi far altro che metterlo nel carrello.

LEVOIT Core Mini: lo sconto sul purificatore d’aria

È l’ideale per chi soffre di allergie, per le famiglie con bambini e per i proprietari di animali domestici. Ecco alcuni dei punti di forza sui quali può contare: tecnologia VortexAir 3.0 per la circolazione rapida dell’aria, funzionamento silenzioso che non disturba il sonno, risparmio energetico per non pesare sulla bolletta, supporto all’aromaterapia con la possibilità di aggiungere oli essenziali sul tampone profumato per diffonderne la fragranza nelle stanze della casa, ventola a tre velocità e filtro removibile che ne rende semplice la sostituzione (ogni 4-6 mesi). Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

In questo momento, LEVOIT Core Mini può essere tuo al prezzo finale di soli 49 euro, grazie allo sconto di Amazon applicato in automatico. Un vero affare, soprattutto in un periodo di forte richiesta come quello attuale, caratterizzato da un intensificarsi dello smog e dalle conseguenze negative che l’inquinamento porta con sé.

La disponibilità è immediata e l’e-commerce garantisce la spedizione gratuita con la consegna prevista in un solo giorno. Se approfitti dell’occasione ed effettui l’ordine adesso, il purificatore d’aria arriverà a casa tua già entro domani senza alcuna spesa extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.