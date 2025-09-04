 Il purificatore d'aria più venduto su Amazon è in DOPPIO SCONTO
Un ambiente più sano per tutta la famiglia: approfitta del doppio sconto sul purificatore d'aria LEVOIT Core 300S, il più venduto.
Tecnologia Casa e Domotica
LEVOIT Core 300S è il purificatore d’aria più venduto su Amazon e oggi lo trovi in doppio sconto. Per approfittarne è sufficiente digitare il codice IT15Y in “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di effettuare il pagamento. Impiega un sistema di filtraggio a tre strati con filtro HEPA rimuove fino al 99,97% di particelle sottili, polvere, pollini, peli di animali, spore di muffa, fumo e odori, garantendo un’aria sempre pulita.

LEVOIT Core 300S è in doppio sconto su Amazon

Può essere controllato tramite app, per programmare accensioni e spegnimenti, monitorare la qualità dell’aria e i livelli di PM2.5 in tempo reale, impostare timer fino a 24 ore e gestire la durata dei filtri, anche a distanza. È compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant, rendendo l’utilizzo semplice e immediato per tutta la famiglia. Grazie alla tecnologia VortexAir e all’ingresso d’aria a 360 gradi, è in grado di purificare due volte all’ora ambienti fino a 50 metri quadrati oppure una stanza di 25 metri quadrati in soli 15 minuti, con consumi ridotti di soli 23 W al livello massimo. Inoltre, il sensore laser AirSight Plus rileva in modo preciso la qualità dell’aria e regola automaticamente la velocità di purificazione, segnalando lo stato attraverso un anello luminoso a quattro colori. Scopri di più nella descrizione del prodotto.

Il purificatore d'aria LEVOIT Core 300S

Grazie al codice IT15Y puoi portare a casa tua il purificatore d’aria LEVOIT Core 300S al prezzo finale di 120,99 euro, con un forte risparmio in confronto al listino ufficiale. Essendo un’offerta a tempo potrebbe andare esaurita in fretta.

LEVOIT Smart Purificatore d’Aria per Allergie e PM2.5, Filtro HEPA, Guarda Qualità dell’Aria, Contro 99,97% dei Acari Polveri Pollini Odori Muffe, CADR 240m³/h, 50m², 22dB Modalità di Sonno&Auto

È l’ultimo giorno per accedere agli sconti del mini evento dedicato ai 15 anni di Amazon.it. Nella sezione riservata trovi una selezione delle offerte da non perdere, incluse quelle per la smart home.

Pubblicato il 4 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
4 set 2025
