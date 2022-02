Python, come programmare da professionista

Python è un linguaggio di programmazione “ad alto livello”, così è definito ufficialmente, in grado di supportare diversi paradigmi di programmazione. Python è piuttosto semplice sia da imparare che da usare, ma se vuoi addentrarti all’interno di questo mondo avrai bisogno di una guida professionale e sempre aggiornata. Il metodo più veloce è affidarti a Udemy, piattaforma con migliaia di corsi di alta qualità on-demand: fra questi c’è “Python 3.10 Guida Completa: da Principiante a Esperto” che ti insegnerà a programmare in Python come un vero professionista. Il corso, realizzato dal Software Engineer Alessandro Bemporad, è al momento in offerta al 78% di sconto – pari a 18,99 euro invece di 84,99.

Python 3.0: cosa imparerai nella guida

Il corso si presenta adatto anche ai principianti che vogliono muovere i loro primi passi. È sviluppato in 139 lezioni dalla durata complessiva di quasi 13 ore, suddiviso in 17 sezioni a partire dai fondamenti base fino alle skill più avanzate. Il vantaggio più grande di questo corso Udemy è la possibilità di restare costantemente aggiornato nel tempo: l’ultimo update (il 3.10) risale a ottobre 2021, introducendo alcune novità. Ciò significa che – a differenza, ad esempio, di una guida gratuita trovata in rete – le lezioni non diventeranno mai obsolete o superate.

Ma cosa offre effettivamente il corso? Inizierai imparando cosa è il Paradigma Object-Oriented e tutto ciò che vi ruota attorno. Attraverso un percorso guidato imparerai man mano tutti i diversi livelli di organizzazione del codice Python, partendo dai contenuti fondamentali – come gli atomi del linguaggio ed i basic data types – fino a quelli più complessi e professionali, ad esempio le strutture object-oriented, moduli e package. Non mancano esercitazioni pratiche e quiz per consolidare quanto appreso e verificare man mano il percorso di apprendimento.

Inoltre, è presente un’apposita sezione con argomenti di livello avanzato che viene man mano sempre più ampliata di nuove lezioni. Il corso è rivolto sia a programmatori principianti, che a quelli con una conoscenza introduttiva di Python, ma anche a tutti coloro che abbiano desiderio di imparare a conoscere il paradigma object-oriented senza avere per forza una conoscenza base dell’argomento. Il corso è disponibile su Udemy al prezzo scontato di 18,99 euro: un risparmio del ben 78% di sconto rispetto al prezzo originale di 84,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.