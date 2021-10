Qonto: Apri il conto corrente GRATIS per 30 GIORNI!

Qonto è un conto corrente online con 30 giorni di prova gratuita dedicato ai clienti con Partita IVA.

Qonto: il conto corrente definitivo

Tutti i clienti interessati possono aprire fino a 5 conti correnti, pagare F24 direttamente online ed anche risparmiare sui fastidiosi costi gestionali di un conto tradizionale. Oltre al conto, Qonto ha anche un servizio extra che permette di costituire una società con il supporto del servizio clienti.

Tra i piani sottoscrivibili troviamo 3 opzioni che vi descriveremo meglio tra un attimo.

Basic, il piano di partenza, prevede un canone di 9 euro IVA esclusa con Carta Mastercard fisica inclusa, la possibilità di aggiungere una seconda carta virtuale a 2 euro al mese, 30 bonifici gratis ed il servizio clienti standard disponibile.

Smart è il più acquistato dall’utenza business. Questo piano permette infatti di aprire fino a 2 conti correnti, avere oltre alla carta fisica un numero indefinito di carte virtuali, inviare 60 bonifici in area SEPA al mese e molto altro. Il tutto è acquistabile a 19€ al mese più IVA.

Premium è il pacchetto più oneroso ma anche il più ricco. Oltre al supporto clienti prioritario è possibile creare ben 5 conti correnti, inviare 100 bonifici al mese ed avere altrettante funzioni per svolgere al meglio il proprio business. Il piano in questione è disponibile a soli 39 euro mensili IVA esclusa.

Come abbiamo detto all’inizio, tutti i pacchetti godono della possibilità di prova per 30 giorni. Questo significa che se non siete del tutto convinti potete benissimo provare un piano e poi disdirlo senza obbligo di rinnovo.

Oltre alle proposte che abbiamo visto esistono anche degli abbonamenti pensati per le PMI. Il costo parte da 29 euro e può arrivare sino a 249 euro mensili.

Inoltre, tutte le carte Qonto, sia virtuali che fisiche sono compatibili con i sistemi di pagamento mobili più comuni come Apple Pay e Google Pay.