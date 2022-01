Qonto vale 4,4 miliardi e scommette sull'Italia

Un nome relativamente nuovo per molti risparmiatori italiani, ma un nome che vale ormai 4,4 miliardi di euro: a tanto ammonta il valore di Qonto dopo la chiusura si un nuovo investimento Serie D per un controvalore di 486 milioni. Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds, Guillaume Pousaz, Gaingels e Ashley Flucas si uniscono gli investitori iniziali Valar, Alven, DST Global e Tencent, dimostrando una volta di più come la frontiera Fintech abbia ancora molto da dire sul mercato: Qonto annovera oggi 220 mila clienti business in Francia, Italia, Germania e Spagna ed i numeri registrati nel nostro Paese descrivono una realtà ormai estremamente solida:

Dal lancio nel maggio 2019, Qonto ha sviluppato oltre 30 funzionalità per il mercato italiano e siglato 17 partnership a livello locale, per fornire alle PMI e ai professionisti italiani soluzioni ad hoc per le proprie esigenze e offrire ai clienti una gamma completa di servizi, dal business banking digitale a strumenti contabili integrati e soluzioni di gestione delle spese per team.

Nel 2020 Qonto ha lanciato l'IBAN italiano e nel maggio 2021, con l’implementazione della funzionalità per il pagamento di F24 a debito e a credito, Qonto è diventata la prima fintech in Italia in grado di sostituire il tradizionale conto corrente bancario per PMI e professionisti.

Il team di Qonto che lavora per il mercato italiano è di oltre 40 talenti. Per offrire un’esperienza quanto più personalizzata a clienti e partner locali ed essere a loro ancora più vicina, nel maggio 2021, la società ha aperto i suoi uffici a Milano.

Nel 2021 i ricavi di Qonto in Italia sono quadruplicati rispetto al 2020 e il numero di clienti italiani è cresciuto del +145% anno su anno, riflettendo la crescente domanda di servizi finanziari digitali da parte delle imprese italiane, accelerata dallo scoppio della pandemia.

Qonto è una soluzione innovativa di business finance management per la gestione di operazioni bancarie e finanziarie, operando nella contabilità delle aziende e nella gestione delle spese.

Nel corso degli ultimi due anni, abbiamo assistito a una forte crescita dell'adozione di Qonto in Italia, con un aumento anno su anno del +145% del nostro numero di clienti. Questo round di investimento di Serie D segna un punto di svolta per Qonto e ci consentirà di rafforzare la nostra leadership nel mercato italiano. La nostra roadmap verso questo obiettivo è molto chiara: nei prossimi due anni investiremo oltre 100 milioni di euro in Italia, che ci consentiranno di reclutare i migliori talenti e concentrarci sullo sviluppo di prodotti e servizi su misura per le necessità di PMI e professionisti italiani Mariano Spalletti, Country Manager Italia di Qonto

L'obiettivo è quello di investire sull'Italia per aumentare la penetrazione di mercato, per quadruplicare il team operativo (almeno 2000 persone entro il 2025) e radicare uno sviluppo in-house di nuovi prodotti con partnership e acquisizioni direttamente collegate alle ambizioni dell'azienda.