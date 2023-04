QuaDream: chiude l'azienda che sviluppa Reign

QuaDream, azienda israeliana che sviluppa lo spyware commerciale Reign, ha annunciato la chiusura delle attività nei prossimi giorni e il licenziamento di tutti i dipendenti. Il tool è stato utilizzato per spiare giornalisti, oppositori politici e dipendenti di organizzazioni non governative che operano in diversi paesi, come hanno scoperto Microsoft e Citizen Lab.

Chiude QuaDream, concorrente di NSO Group

Esattamente una settimana fa, Microsoft e Citizen Lab avevano pubblicato un’analisi dettagliata di Reign (o KingsPawn), uno spyware commerciale usato da alcuni governi per spiare specifici obiettivi. Il tool sfrutta vulnerabilità presenti in vecchie versioni di iOS per eseguire attacchi zero-click, ovvero senza l’interazione dell’utente. Una volta installato sull’iPhone, Reign raccoglie numerose informazioni dal dispositivo, registra le telefonate e traccia la posizione geografica.

Secondo le fonti di Ctech, l’azienda israeliana era in difficoltà economiche da diversi mesi, quindi il report di Microsoft e Citizen Lab ha rappresentato il colpo finale. Solo due dipendenti erano rimasti in ufficio per vigilare sui computer e altre apparecchiature hardware. Il consiglio di amministrazione cercherà di vendere le proprietà intellettuali della società.

QuaDream ha una sussidiaria (InReach) che opera a Cipro. Non è noto se verrà chiusa come la casa madre. Il Ministero della Difesa di Israele ha imposto diverse restrizioni alla vendita di questa “armi digitali”, ma negli ultimi mesi erano state rilasciate le licenze con maggiore facilità rispetto al passato.

Microsoft e Citizen Lab non hanno identificato i target di Reign. Secondo le fonti di Haaretz, tra gli acquirenti del tool ci sarebbero Israele, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Ghana, Messico e Romania.