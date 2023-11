Qualcomm annuncia lo Snapdragon 7 Gen 3

Dopo aver annunciato il prodotto di punta, Qualcomm ha svelato ufficialmente lo Snapdragon 7 Gen 3. Il SoC troverà posto sui dispositivi di fascia media, quindi le novità introdotte con lo Snapdragon 8 Gen 3, come il supporto per i modelli di IA generativa, saranno accessibili ad un numero maggiore di utenti. I primi smartphone con il nuovo chip verranno annunciati da Honor e Vivo entro fine mese.

Snapdragon 7 Gen 3: specifiche complete

Lo Snapdragon 7 Gen 3 è realizzato con tecnologia di processo a 4 nanometri. La CPU Kryo ha una configurazione 1+3+4, come nello Snapdragon 7+ Gen 2, ma il core Cortex-X2 è stato sostituito da un core Cortex-A715. La frequenza massima scende quindi da 2,91 a 2,63 GHz. Sono inoltre presenti tre core Cortex-A715 a 2,4 GHz e quattro core Cortex-A510 a 1,8 GHz. L’incremento prestazionale è circa il 15% rispetto allo Snapdragon 7 Gen 1.

La GPU dovrebbe essere Adreno 720 (Qualcomm non ha confermato) che offre prestazioni fino al 50% superiori a quella dello Snapdragon 7 Gen 1 (lo Snapdragon 7+ Gen 2 integra una GPU Adreno 725). Per quanto riguarda invece il Qualcomm AI Engine, l’azienda californiana promette un miglioramento delle performance per Watt del 60% (sempre rispetto allo Snapdragon 7 Gen 1). La Hexagon NPU permette di generare un’immagine con il modello Stable Diffusion in pochi secondi.

Il SoC integra il modem Snapdragon X63 5G che offre velocità fino a 5 Gbps in download, il modulo FastConnect 6700 (Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.3) e lo Spectra ISP che supporta sensori fotografici fino a 200 megapixel. Lo Snapdragon 7 Gen 3 supporta inoltre display 4K, memorie LPDDR5 a 3.200 MHz (fino a 16 GB), storage UFS 3.1, USB Type-C, GPS, Galileo e NFC.