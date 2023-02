Quale antivirus scegliere per Windows? 3 consigli per non sbagliare

Per proteggere il PC Windows è necessario affidarsi ad un antivirus in grado di garantire una protezione contro i rischi legati all’utilizzo del web. Si tratta di un elemento da non sottovalutare. Scegliere un buon antivirus per Windows consente di massimizzare la sicurezza del proprio PC e sfruttarne le capacità in modo più completo e senza timori, soprattutto quando il PC viene utilizzato da minori.

Per scegliere il miglior antivirus per Windows è possibile seguire 3 consigli ben precisi. Per prima cosa, è necessario puntare su un antivirus con un elevato tasso di rilevamento delle minacce, in modo da bloccare in anticipo qualsiasi rischio. C’è poi la necessità di scegliere un software abbia un impatto minimo sulle prestazioni. Il terzo consiglio riguarda il prezzo: un antivirus gratuito è troppo limitato ma questo non vuol dire che un software di protezione debba costare molto. Bastano pochi euro al mese per una protezione efficace.

Sulla base di questi tre consigli è possibile provare Antivirus Plus di Bitdefender che costa appena 15,99 euro all’anno (invece di 39,99 euro) garantendo una protezione a 3 PC Windows. Maggiori dettagli sono disponibili al link qui di seguito:

3 consigli per scegliere un buon antivirus per Windows

La scelta dell’antivirus per Windows va fatta tenendo conto di 3 consigli ben precisi:

è necessario scegliere un antivirus con un alto tasso di rilevamento delle minacce ovvero bisogna puntare su di un software che, test alla mano, ha dimostrato di essere in grado di individuare software malevolo

ovvero bisogna puntare su di un software che, test alla mano, ha dimostrato di essere in grado di individuare software malevolo la scelta deve tenere conto dell ‘impatto sulle prestazioni del PC Windows dell’antivirus che deve essere “leggero” e ben ottimizzato per l’uso con il sistema operativo

che deve essere per l’uso con il sistema operativo un antivirus gratuito non è sufficiente per una protezione elevata: meglio scegliere un antivirus a pagamento facendo attenzione a sfruttare l’offerta giusta per minimizzarne il costo

I vantaggi dell’antivirus per Windows di Bitdefender

Antivirus Plus di Bitdefender è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo antivirus per Windows. Il software in questione comporta un costo di appena 15,99 euro all’anno, con un risparmio di 24 euro rispetto al prezzo di listino di 39,99 euro. La protezione è completa e attiva su 3 PC. Da notare che il software antivirus di Bitdefender, secondo AV-TEST, può contare sulla migliore protezione dalle infezioni e sul minor impatto sulle prestazioni del PC.

Per provare quest’antivirus è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.