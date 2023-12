Quale criptovaluta è la più promettente per il 2024?

Il mercato delle criptovalute sta attualmente attraversando una fase significativa, contrassegnata dai progressi verso un mercato degli ETF crypto-spot. Questo sviluppo sta suscitando ottimismo tra investitori e trader, poiché potrebbe potenzialmente migliorare l’accessibilità e la liquidità del mercato. Tuttavia, il mercato sta anche affrontando sentimenti anti-cripto da alcuni settori, creando uno scenario complesso e in evoluzione.

Guardando verso il 2024, sorge la domanda: quali criptovalute hanno maggiori promesse? Abbiamo preparato per voi una lista definitiva di altcoin che riteniamo ben posizionate per avere notevole trazione nelle prossime settimane e mesi.

ScapesMania: Una Stella Nascente

ScapesMania è emerso come un ecosistema di gioco unico nel suo genere che si rivolge a due pubblici distinti. Offre ai giocatori occasionali un’esperienza coinvolgente, mentre consente agli appassionati di cripto di godere dei vantaggi delle prestazioni del progetto e di plasmare attivamente il suo futuro.

ScapesMania è già riconosciuto da molti esperti di cripto come uno dei migliori nuovi progetti per il 2023 e oltre. La sua prevendita offre agli appassionati di cripto la possibilità di cogliere il vantaggio nella prevendita con uno sconto del 60%.

Una volta terminata la prevendita, il prezzo di quotazione è fissato a $0,1, lasciando intravedere la possibilità di rendimenti lucrativi per i primi adottanti. Nota che lo sconto non durerà per sempre: il tempo scorre e tutti gli interessati a sfruttare questa offerta devono agire velocemente.

Potenziale di Crescita

Un esame più approfondito della tokenomica di ScapesMania e di altre caratteristiche fornisce una visione del perché potrebbe essere una delle altcoin più promettenti. L’ecosistema opera all’interno del fiorente settore deil gaming da $376 miliardi, che si prevede crescerà fino a raggiungere $521,60 miliardi entro il 2027. Inoltre, i detentori di ScapesMania possono beneficiare di una varietà di incentivi, inclusi buyback, burn e opportunità di staking.

I primi acquirenti hanno anche la possibilità di ricevere bonus fino a +127%. L’idea innovativa di base, le impressionanti cifre della prevendita, il giveaway di $100.000, l’incessante hype sui social media e altri aspetti positivi suggeriscono che ScapesMania potrebbe continuare il suo viaggio vincente.

Unisciti alla Prevendita con Sconto sul Sito Ufficiale

🤑 Exclusive #ScapesMania Promo Codes Launched! EXTRA 10% bonus on $MANIA token purchases! 🔥 👉 Simply find our admins in the chat, grab their unique promo code, and use it to buy $MANIA! 📈 ⏰ Act quickly, this offer won't last forever! GET A PROMO CODE -… pic.twitter.com/rQ5nt76mxx — ScapesMania (@ScapesMania) December 6, 2023

Se sei già a bordo con tutto ciò che ScapesMania ha da offrire, c’è un’opportunità unica per te: un codice offerta speciale, YMN299. L’offerta limitata nel tempo è valida solo per un periodo limitato dalla pubblicazione dell’articolo. È la tua migliore occasione per ottenere un bonus del 10% dopo aver inserito YMN299 in un campo speciale al momento del pagamento, quindi agisci velocemente, il tempo scorre.

Ethereum (ETH): Navigando Verso Obiettivi Chiave

Ethereum (ETH) sta attualmente vivendo un significativo cambiamento nella sua dinamica di mercato. Con un valore di mercato leggermente superiore a $2.170, si nota una tendenza di importanti portafogli di scambio che trasferiscono Ethereum (ETH) a portafogli più piccoli o che li ritirano dagli scambi. Questo movimento di 240.000 Ethereum (ETH) rappresenta una diminuzione del 2,99% delle monete detenute negli scambi.

Il prezzo di Ethereum mostra segni di una traiettoria ascendente. Attualmente a circa $2.200, Ethereum sta ritestando il livello di $2.100, suggerendo una potenziale manifestazione. I trader stanno puntando al livello di $2.500 come obiettivo a breve termine, con l’aspirazione di spingerlo verso il segno dei $2.700.

Avalanche (AVAX): Sulla Soglia di un Importante Ritest del Prezzo

Avalanche (AVAX) sta assistendo a una tendenza unica nelle sue transazioni di rete, che potrebbe potenzialmente guidare il suo prezzo verso $50, un livello non visto da maggio 2022. Le transazioni della rete hanno superato i 5 milioni per cinque giorni consecutivi.

Il prezzo di Avalanche (AVAX) ha recentemente riconquistato il segno dei $40, mostrando resilienza rispetto al ritiro vissuto da altre monete di livello 1. La resistenza significativa si trova nell’area dei $45.

Le prospettive per Avalanche (AVAX) sono rialziste, con il potenziale di ritestare il segno dei $50. Tuttavia, questo obiettivo affronta sfide, incluso il superamento della resistenza di $45 e il sentimento generale del mercato.

1inch Network (1INCH)

1inch Network (1INCH) è emersa come un prominente aggregatore DEX decentralizzato, raggiungendo oltre 1 milione di utenti e superando $150 miliardi in volume complessivo.

1inch Network (1INCH) ha sperimentato un significativo aumento nel 2021, raggiungendo un massimo storico di $7,87. Tuttavia, ha affrontato una tendenza al ribasso in seguito, con un calo notevole a $0,5178 nel giugno 2022.

Il futuro di 1inch Network (1INCH) è legato alla dinamica generale del mercato e alla sua capacità di mantenere il suo vantaggio competitivo nello spazio degli aggregatori DEX.

Cardano (ADA): Sentimenti Rialzisti

Cardano (ADA) mostra segni di un potenziale rally avvicinandosi a un aumento del 14% verso il segno dei $0,70. Il suo Valore Totale Bloccato (TVL) rimane robusto, mantenendosi sopra $425 milioni, leggermente in calo rispetto al suo massimo storico di $444 milioni raggiunto a metà dicembre.

Cardano (ADA) ha visto un aumento dell’11% nell’ultima settimana, riflettendo un sentimento di mercato positivo. Se la tendenza al rialzo continua, raggiungere il livello di $0,70 sembra plausibile. Tuttavia, deve affrontare un supporto cruciale tra $0,545 e $0,61. Una zona di domanda significativa è segnalata tra $0,60 e $0,842.

Le previsioni per Cardano (ADA) sono ottimistiche, con un potenziale rally del 14% verso il livello di $0,70. Il TVL sostenuto e le recenti prestazioni dei prezzi sottolineano questa prospettiva positiva.

Solana (SOL): L’Ascesa Inarrestabile Tra Dubbi Regolamentari

Solana (SOL) ha visto un notevole aumento del 550% dall’inizio di giugno, sfidando il sentimento negativo e il controllo normativo. Ha scalzato Ripple diventando la quinta criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato.

Il prezzo di Solana (SOL) non mostra segni di arresto, con un forte trend rialzista negli ultimi tre mesi. L’Indice di Forza Relativa (RSI) e la Convergenza Divergenza delle Medie Mobili (MACD) indicano un forte interesse rialzista. Se la pressione di acquisto continua, SOL potrebbe raggiungere il livello di resistenza di $92,76 e potenzialmente il segno psicologico dei $100.

Tuttavia, questa tesi rialzista potrebbe essere invalidata se Solana (SOL) registrasse una chiusura settimanale al di sotto del supporto a $51,63. Nel peggiore degli scenari, Solana (SOL) potrebbe scendere a $12,80, un calo dell’85% dai livelli attuali.

Conclusioni

Mentre il mercato delle criptovalute si avvicina al 2024, si trova in un punto cruciale, plasmato sia da sviluppi promettenti che da sentimenti sfidanti. Il movimento verso un mercato ETF spot cripto inietta un’ondata di ottimismo, potenzialmente migliorando l’accessibilità e la liquidità nello spazio delle criptovalute. In questo ambiente dinamico, ScapesMania emerge come un nuovo arrivato degno di nota, catturando l’attenzione con i suoi modelli di entrate innovativi e una robusta performance nella pre-vendita, lasciando presagire un futuro brillante dopo la quotazione.

