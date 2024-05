Quale VPN scegliere? Con questa promo bastano 2,19 €/mese

La VPN da scegliere oggi è CyberGhost: la nuova offerta disponibile in questo momento, infatti, abbatte il costo del servizio, senza compromessi sulla sicurezza, le prestazioni e la libertà di utilizzo. Sfruttando la promo in corso, infatti, la VPN ora costa 2,19 euro al mese.

Il prezzo riguarda l’attivazione del piano biennale con 2 mesi gratuiti aggiuntivi e una garanzia di rimborso esercitabile entro 45 giorni dall’attivazione. Per accedere alla promozione basta premere sul link qui di sotto in modo da raggiungere subito il sito di CyberGhost.

VPN illimitata: perché scegliere CyberGhost

Con CyberGhost è possibile accedere a una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia

politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

sparsi in tutto il mondo connessione senza limiti di banda e di traffico dati

In questo modo, gli utenti possono navigare senza limiti e senza tracciamento, andando a scegliere un server in un altro Paese, per attivare la connessione VPN, e aggirare eventuali blocchi geografici presenti online.

Da notare, inoltre, che CyberGhost è disponibile, tramite app dedicate, su tutti i principali sistemi operativi e che la VPN può essere utilizzata su 7 dispositivi differenti, garantendo una protezione completa.

Grazie all’offerta in corso, CyberGhost costa ora 2,19 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione del piano biennale, con 2 mesi aggiuntivi e una garanzia di rimborso esercitabile entro 45 giorni dall’attivazioni. I dettagli completi sono disponibili di seguito. Sono disponibili anche piani mensili e semestrali, garantendo all’utente più possibilità di scelta.

La promozione di CyberGhost prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, e una garanzia di rimborso, esercitabile entro 45 giorni dall’attivazione del servizio, in modo da riottenere tutto l’importo pagato in fase di attivazione.