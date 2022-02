Qualità vicina ad Air Pods e piena compatibilità con Android in offerta

Dimentica completamente il cavo e acquista i migliori auricolari Bluetooth attualmente sul mercato per rapporto qualità/prezzo con le SoundPEATS Air 3. Si tratta di cuffie di ottimo livello equipaggiate con chip Qualcomm che garantiscono qualità e comodità, oggi disponibili a soli 45 euro su Amazon.

Auricolari SoundPEATS Air 3: caratteristiche tecniche

La proposta di SoundPEATS offre senza dubbio una qualità del suono eccellente, grazie al chip Qualcomm QCC3040 affiancato dal supporto all’Adaptive AptX. I driver da 14,2mm offrono un suono decisamente equilibrato con bassi potenti, ma bilanciati per non intaccare le frequenze medie e alte. Il design semi-in-ear garantisce un sound stage decisamente ampio per una fedeltà nettamente superiore rispetto alle soluzioni in-ear. Ogni auricolare, inoltre, pesa meno di 4 grammi e insieme al design ergonomico offre un confort assoluto anche per lunghe sessioni di ascolto. Tuttavia, se da un lato la qualità del suono è decisamente alta, è dal punto di vista funzionale che le cuffie sorprendono.

I comandi sono completamente touch e consentono di accedere a qualsiasi funzionalità: tracce, volume, assistenti vocali, chiamate e perfino la modalità a bassa latenza. Quest’ultima sincronizza l’audio con le immagini visualizzate a schermo in modo da ottenere un’esperienza impeccabile, soprattutto durante il gioco. Molto interessante la modalità di pausa automatica. Gli auricolari, infatti, integrano dei sensori di prossimità che rilevano quando vengono rimossi. Il contenuto andrà automaticamente in pausa per poi riprendere una volta che gli auricolari vengono nuovamente indossati. Naturalmente, non mancano i microfoni integrati, in questo caso quattro con cancellazione del rumore CVC 8.0. Completa la dotazione un’ottima autonomia, a dispetto delle dimensioni incredibilmente compatte, che ammonta a 17,5 ore totali con la custodia di ricarica e 5 ore continue per ogni auricolare.

Grazie ad uno sconto del 36%, le SoundPEATS Air 3 sono disponibili su Amazon a soli 44,79 euro per un risparmio di oltre 25 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.