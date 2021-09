Quando il PC non è solo Mini, ma addirittura Stick

Nei mesi passati si sono fatti notare i Mini PC, piccoli computer desktop e portatili che racchiudono importanti funzionalità in un corpo estremamente minuto. Quando le dimensioni diventano ancora più piccole, però, si oltrepassa un ulteriore confine e il PC diventa davvero qualcosa di ulteriore. Si immagini infatti di avere un PC completo dentro un piccolo dongle: ecco come si presenta ad esempio il MeLE PC Stick, prodotto che per la prima volta scende sotto i 250 euro per far notare quante potenzialità possa racchiudere un dispositivo tanto piccolo e comodo.

MeLE, il PC più piccolo dei Mini

Le dimensioni, anzitutto: 13.97 x 5.84 x 1.78 cm. Piccolissimo. Ed in un corpo tanto piccolo si possono trovare una CPU Intel Celeron J4125, 128GB di memoria espandibile con microSD, 8GB di RAM e sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato. Due le porte USB 3.0 disponibili.

Un terminale che può essere collegato come un dongle vero e proprio a tv e monitor, un device con connettività ethernet, Wifi e Bluetooth, un concept innegabilmente impressionante che in certi contesti può fare davvero la differenza. Chiara l'utilità in ambito Digital Signage, dove dimensioni e connettività lo rendono ideale per molte situazioni, ma può essere fruito anche in contesti di utilità quotidiana per navigazione e semplice produttività Office. Supporta appieno i video 4K grazie al processore grafico Intel UHD 400, dunque può esprimersi al meglio anche come tramite per streaming e intrattenimento.

Così tanto in così poco spazio, il tutto ad un prezzo caduto per poche ore ancora a quota 239,99 euro.