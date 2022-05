Quando è indispensabile avere una VPN attiva?

Che le VPN sono uno strumento perfetto per proteggere una connessione Internet è ormai risaputo.

Avere costantemente questo servizio attivo però, per alcuni utenti, può essere difficoltoso. Se si ha a che fare con un computer datato infatti, l’utilizzo di un client può appesantire ancora di più la macchina in uso. Allo stesso tempo, una connessione di base poco performante, può essere ancor più limitata da una VPN.

In questi casi, la tendenza è quella di utilizzare lo strumento solo nei momenti in cui vi è più necessità. Ma in quali contesti avere una VPN è davvero essenziale?

Ancor prima di scegliere quando attivare o meno questo servizio, è bene affidarsi a una VPN ad alte prestazioni. In questo modo si va a limitare l’impatto della stessa rispetto sia alla banda disponibile sia a livello di prestazioni del computer/smartphone in uso.

Le occasioni in cui non si può fare a meno di avere una VPN attiva

Dunque, esistono alcune situazioni in cui è necessario attivare il servizio VPN, anche a costo di fare qualche rinuncia a livello di prestazioni.

Le reti Wi-Fi pubbliche, per esempio, sono potenzialmente a forte rischio sicurezza e privacy. Attivare una VPN sullo smartphone quando ci si trova in queste zone dunque, è pressoché indispensabile.

Un altro contesto in cui proteggere la connessione è una priorità risulta essere il momento di transazioni digitali. Che si tratti di un acquisto su un e-commerce o di un’operazione bancaria, questo tipo di servizio permette di evitare il furto di dati preziosi.

Chi viaggia molto e vuole evitare censure o avere sempre a disposizione contenuti riservati al territorio italiano. A prescindere da quanto appena detto comunque, è consigliabile utilizzare una VPN in qualunque contesto quando possibile. Per ottenere il meglio da questo tipo di protezione, il consiglio è quello di affidarsi a uno dei provider più affidabili.

In questo contesto, per esempio, IPVanish offre più che adeguate garanzie, soprattutto in ottica sicurezza e performance. Grazie alla tecnologia WireGuard infatti, questa VPN si conferma efficace durante la protezione ma, allo stesso tempo, con un basso impatto sulla banda della connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.