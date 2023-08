Quanto costa DAZN per vedere la Serie A 2023-2024?

Sei pronto per un’altra stagione di calcio emozionante? La Serie A 2023-2024 sta per cominciare e c’è una domanda cruciale che molti appassionati si stanno facendo: quanto costa abbonarsi a DAZN per non perdere neanche un minuto delle partite? Non preoccuparti, siamo qui per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

La grande novità di DAZN per questa stagione riguarda l’introduzione dei nuovi Pass annuali, che sono disponibili per tutte e tre le tipologie di abbonamento: Start, Standard e Plus. Vediamo nel dettaglio quali sono i prezzi e le opzioni disponibili.

Costi DAZN per vedere la Serie A 2023-2024

Escludendo il piano Start che non include la Serie A, partiamo direttamente con il Piano Annuale DAZN Standard, con cui hai la possibilità di scegliere tra due modalità di pagamento. Se opti per il pagamento in un’unica soluzione, il costo sarà di 299 euro, che equivale a circa 25 euro al mese.

In alternativa, puoi scegliere il pagamento in 12 rate mensili da 30,99 euro ciascuna, risparmiando complessivamente 120 euro durante l’anno. Con il Piano Annuale Standard, potrai registrare fino a 6 dispositivi all’app DAZN e guardare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente, se connessi alla stessa rete internet.

Il pacchetto Standard ti offre una vasta gamma di contenuti sportivi, tra cui tutta la Serie A TIM e Serie BKT, LaLiga EA Sports, UEFA Europa League, Conference League, UEFA Women’s Champions League, Serie A UnipolSai di basket, Eurolega ed Eurocup, NFL, boxe, UFC e molto altro. Non mancano i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con tennis, ciclismo, volley e atletica, oltre a programmi di approfondimento, contenuti originali DAZN e altro ancora.

Passando al Piano Annuale DAZN Plus, il pagamento in un’unica soluzione ammonta a 449 euro, corrispondenti a circa 37 euro al mese. Se preferisci il pagamento in 12 rate mensili da 45,99 euro, risparmierai complessivamente 120 euro durante l’anno. Con il Piano Annuale Plus, puoi registrare fino a 7 dispositivi e guardare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente, anche se non collegati alla stessa rete internet. Il pacchetto Plus offre gli stessi contenuti del Piano Standard.

DAZN ti offre l’opportunità di vivere tutta l’emozione del calcio e di altri sport con diverse opzioni di abbonamento. Dai un’occhiata alle diverse proposte e scegli quella che si adatta meglio alle tue esigenze e alla tua passione per lo sport.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.