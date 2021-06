Quanto costa uno switch a 10 porte? La metà

Uno switch ethernet a 10 porte può costare poco, pochissimo, se si approfitta dell'offerta giusta al momento giusto. Il momento è ora, la pagina è questa. L'offerta su Amazon, infatti, dimezza letteralmente il prezzo dello switch Tenda, portando il prezzo ben al di sotto anche delle versioni con meno porte a disposizione: bastano 20,39 euro.

Complessivamente sono disponibili 8 porte 10/100 Mbps e 2 porte uplink per supporto NVR e router:

Lo switch prevede inoltre il supporto alla funzione “Priorità QoS“, “utile per superare le congestioni di rete, garantendo una trasmissione stabile e fluida dei dati di videosorveglianza“. Prevista, inoltre, la protezione da fulmini e sovraccarichi. Un dispositivo, insomma, che si apre ad una molteplicità di situazioni d'uso e che a questo prezzo rappresenta una vera e propria occasione tanto per l'organizzazione dell'ufficio, quanto per la gestione dei flussi video di un impianto di videosorveglianza, quanto ancora per districare le varie connessioni sulla propria postazione di smart working.

L'offerta termina entro la giornata di oggi, ma in caso di esaurimento scorte la disponibilità potrebbe anche terminare anzitempo