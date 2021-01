La divisione Quantum AI di Google e la casa farmaceutica tedesca Boehringer Ingelheim annunciano oggi una partnership finalizzata allo sviluppo di nuovi medicinali: l’idea è quella di sfruttare il potenziale del quantum computing (o calcolo quantistico) per eseguire simulazioni tanto complesse da non poter essere condotte in altro modo con i sistemi attualmente disponibili.

Il comunicato diffuso fa riferimento a un livello di dettaglio dei modelli capace di spingersi fino allo studio delle singole molecole e dei singoli atomi. Dal canto suo la società tedesca ha trascorso gli ultimi tre anni destinando una parte importante degli investimenti in ricerca e sviluppo alla realizzazione di un laboratorio a tale scopo. È la prima azienda del suo settore a poter contare su una collaborazione con il gruppo di Mountain View con questa finalità.

#PRESS: We are joining forces with @GoogleAI in #quantum computing! Together, we explore the potential of quantum computing for pharmaceutical R&D, combining our expertise in both fields. Find out more here 👉 https://t.co/QC4h6ZQIlh pic.twitter.com/yUQ9MZDbRz

— Boehringer Ingelheim (@Boehringer) January 11, 2021