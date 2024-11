Questa LG OLED evo 65'' è un affare Black Friday: doppio sconto Amazon

Non uno ma bensì un doppio ribasso per la straordinaria LG OLED evo 65”. Con questo televisore in salotto hai un cinema a tua disposizione e non scendi a compromessi con la qualità. Così bella in termini di risoluzione e prestazioni che ti fa entrare nel vivo dei contenuti streaming e non scende a patti con il suono. Puoi acquistarla a soli 1499€ su Amazon con uno sconto del 31% e poi spuntando il coupon che fa crollare il prezzo di ulteriori 299€. Cosa aspetti? Sono attivi i pagamenti con le 5 rate senza interessi.

LG OLED evo 65”, una smart TV che non ha precedenti

Questo modello 2024 è un televisore che acquisti e poi non te ne penti. Sì, ha un prezzo elevato ma comunque in linea con gli standard di mercato e beh, in fin dei conti l’acquisti una sola volta nella vita. LG OLED evo 65” è un prodotto eccellente se vuoi sederti sul sofà e goderti un’esperienza oltre i limiti.

Come suggerisce il nome stesso, monta un pannello OLED da 65 pollici che ha neri assoluti e colori brillanti per un risultato che viene ulteriormente amplificato da tecnologie accessorie. Processore 4K dedicato, Dolby Vision e refresh rate fissato a 144Hz per usarla anche con le tue console gaming preferite. Non te l’ho scritto prima ma la risoluzione è ovviamente 4K Ultra HD.

Come ti dicevo, neanche l’audio scende a patti con degli speaker integrati da una potenza complessiva di 40W per audio cristallino e intenso. C’è anche il supporto al Dolby Atmos.

Sistema operativo WebOS con Amazon Alexa integrata e applicazioni per lo streaming al completo. Come dirle di no? Sul pannello posteriore trovi 4 HDMI 2.1.

A soli 1499€ su Amazon, la LG OLED evo 65” è la smart TV di cui non fare a meno in questo Black Friday 2024. Se sei interessato collegati subito in pagina e approfitta dello sconto del 31% + coupon in una volta sola.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.