Questa tastiera meccanica da gaming Logitech è in sconto a solo 49,99€ (-41%)

Ottima opportunità su Amazon su una tastiera meccanica da gaming elegante e prestazionale: la Logitech G G413 può essere tua infatti, grazie ad uno sconto del 41%, a soli 49,99 euro invece di 84,99. Con spedizione Prime e disponibilità immediata la riceverai subito.

Tastiera Logitech G G413 in offerta: le caratteristiche

La tastiera si contraddistingue per un design compatto tenkeyless per una durata eccezionale e prestazioni che ti faranno emergere nel gioco. Realizzata con copritasti in PBT, è resistente al calore e all’usura, garantendo una lunga durata nel tempo. I suoi switch meccanici tattili assicurano prestazioni elevate senza compromessi, offrendo una risposta tattile precisa durante il gioco.

La tastiera è dotata di un elegante telaio in alluminio spazzolato nero e illuminazione bianca a LED, che aggiunge un tocco di stile al tuo set up di gioco. Inoltre, offre funzionalità avanzate come il rollover a 6 tasti e l’anti-ghosting, per prestazioni affidabili anche durante le sessioni di gioco più intense.

Con dodici tasti funzione (FN), puoi gestire il volume, riprodurre, mettere in pausa, saltare le tracce, silenziare, attivare l’illuminazione e altro ancora. Il design resistente e minimalista, con un telaio superiore in lega di alluminio-magnesio spazzolato, assicura una struttura solida e durevole.

Una scelta ideale se sei un appassionato alla ricerca di una tastiera compatta, resistente e performante per i tuoi giochi preferiti. Acquistala adesso a soli 49,99 euro invece di 84,99.