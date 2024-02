Queste Cuffie da Gaming costano solo 17€!

Se sei un vero gamer, sai che un paio di cuffie sono essenziali, sia per ascoltare bene i suoni in-game che per comunicare con i propri compagni di squadra. Le ottime Trust Zirox sono ora scontate a soli 17,99€: un prezzo davvero bassissimo per delle cuffie di questa qualità. Scopriamo ora tutti i dettagli di questo modello in particolare.

Tutte le caratteristiche delle cuffie da gaming

Grazie al loro design e ai morbidi cuscinetti over-ear, queste cuffie si adattano con eleganza e comfort a qualsiasi forma di testa, offrendo ore di puro divertimento senza risultare fastidiose. L’audio cristallino e ricco di dettagli delle cuffie Zirox ti catapulterà direttamente nel cuore dell’azione. I potenti driver da 50 mm garantiscono una riproduzione sonora impeccabile, consentendoti di cogliere ogni sfumatura del suono, che si tratti dei passi silenziosi dei tuoi nemici o degli spari in lontananza.

Comunica con chiarezza e precisione grazie al microfono omnidirezionale integrato, flessibile e celabile. Questo microfono è progettato per adattarsi alle tue esigenze, permettendoti di piegarlo e posizionarlo secondo la tua preferenza. E quando non lo usi, si ripiega comodamente all’interno delle cuffie, mantenendo un profilo elegante e ordinato.

Grazie ai controlli on-ear facilmente accessibili, gestire il volume e disattivare il microfono diventa un gioco da ragazzi. Regola il volume del gioco e gestisci il microfono con un semplice tocco, senza mai dover interrompere la tua partita, mantenendo sempre il controllo totale.

Grazie a queste cuffie di Trust riuscirai a sentire i passi avversari in modo chiaro e a comunicare con facilità. Falle tue subito a soli 17,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.