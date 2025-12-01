 Questi auricolari Philips hanno un display touch e ANC a soli 59€
Gli auricolari Bluetooth di Philips sono geniali e innovativi con display Touch e audio potente per 28 ore di durata.
Gli auricolari Bluetooth di Philips sono geniali e innovativi con display Touch e audio potente per 28 ore di durata.

Sono straordinari e innovativi sotto tutti i punti di vista. Gli auricolari Bluetooth di Philips sono da acquistare senza alcun dubbio in merito. Comodi, pratici e con funzioni che stavi cercando come la cancellazione attiva del rumore. Collegati su Amazon e falli tuoi a soli 59 euro. Non sprecare l’occasione perché le scorte sono limitatissime.

Comprale al Cyber Monday Amazon

Rispetto a tutti gli altri modelli che trovi in commercio, gli auricolari Bluetooth di Philips si distinguono a prima vista. Sono disponibili in colorazione nera e sono dotati di un display touch sulla custodia di ricarica. Grazie a questo puoi gestire la riproduzione con un tocco, controllare quanta batteria è rimasta e dire addio allo smartphone che rimane comodo in tasca. Insomma, innovativi no?

BlackFriday
Philips TAT6000BK Auricolari True Wireless, Alloggiamento ricarica smart, Cancellazione rumore, 4 mic, Bassi dinamici, riproduzione 28H, Bluetooth 5.4, IPX5, Comandi touch, Assistente vocale - Nero

Philips TAT6000BK Auricolari True Wireless, Alloggiamento ricarica smart, Cancellazione rumore, 4 mic, Bassi dinamici, riproduzione 28H, Bluetooth 5.4, IPX5, Comandi touch, Assistente vocale – Nero

BlackFriday

59,00119,04€-50%

Vedi l’offerta

Le loro qualità, però, non si esauriscono così facilmente. Le wearable sono comode e stabili. Sono dotate di punte auricolari in silicone che le rendono come su misura per le tue orecchie e ti offrono ore e ore di utilizzo senza alcun problema (28h in totale). Abbinale al tuo dispositivo sfruttando il Bluetooth 5.4 e trovale sempre pronte all’utilizzo. I driver integrati rendono il suono potente e pieno con bassi dinamici e cancellazione del rumore a tua disposizione. La purezza è fenomenale sia quando ascolti musica che in chiamata. Con 4 microfoni a disposizione, la tua voce viene catturata in modo nitido e cristallino per comunicazioni di qualità elevata. E sì, se te lo stessi domandando sono complete anche di assistente vocale.

Questi auricolari Bluetooth di Philips sono da acquistare al volo. Approfitta del prezzo eccezionale e falle tue a soli 59 euro su Amazon. Sbrigati perché le scorte sono limitate.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
1 dic 2025
