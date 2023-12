Questi Auricolari Wireless hanno una qualità Pazzesca e costano POCHISSIMO!

Gli auricolari CMF by Nothing Buds Pro offrono un’esperienza audio straordinaria, caratterizzata da una cancellazione attiva del rumore ibrida che riduce efficacemente i rumori esterni fino a 45 dB. Questo ti consente di immergerti completamente nella tua musica preferita, sia che tu sia in movimento o immerso in un vivace ambiente lavorativo. La modalità Trasparenza, invece, ti permette di rimanere consapevole degli ambienti circostanti senza rinunciare alla qualità della musica o alle chiamate.

La tecnologia Ultra Bass trasforma l’esperienza dei bassi, sincronizzando in modo intelligente hardware e software per migliorare l’effetto dei bassi in tempo reale. Con un’autonomia incredibile, garantiscono 11 ore di riproduzione con ANC disattivato e 6,5 ore con ANC attivato.. Inoltre, in combinazione con la custodia di ricarica, raggiungono fino a 39 ore con ANC spento e 22 ore con ANC acceso. La ricarica rapida permette di ottenere 5 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica.

Gli auricolari wireless CMF Buds Pro supportano il Fast Pair di Google e lo Swift Pair di Microsoft attraverso il Bluetooth 5.3. Con una classificazione IP54, sono resistenti all’acqua e al sudore. Dotati di rilevamento in-ear e riduzione del rumore del vento, offrono un’esperienza di ascolto più intelligente e agevole. La tecnologia Clear Voice garantisce chiamate cristalline.

Compatibili con l’app Nothing X, gli auricolari consentono di personalizzare i controlli touch, regolare i livelli ANC e attivare la modalità Low Lag per ridurre la latenza durante il gioco sullo smartphone.

Fai tuoi questi auricolari CMF by Nothing Buds Pro al prezzo di soli 49,00€ su Amazon!