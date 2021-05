Questo laptop Coolby sta andando a ruba su Amazon

Compatto ed elegante, nonostante l’ampia diagonale del pannello incluso, il laptop Coolby da 15,6 pollici in doppio sconto su Amazon sta andando a ruba: alla riduzione del 15% sul prezzo di listino proposta con l’offerta lampo si aggiunge un ulteriore coupon del 5%, basta un click.

Il laptop Coolby in offerta lampo su Amazon: doppio sconto

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel J4115, GPU Intel Graphics 600, 8 GB di RAM DDR 4, unità SSD da 256 GB per lo storage, lettore microSD, porte USB, uscita video HDMI, jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo, tastiera full size con touchpad di dimensioni generose e batteria che garantisce una durata fino a otto ore con una sola ricarica. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. In merito al design, è degna di nota la cerniera integrata da Coolby che mantiene la base leggermente sollevata quando il laptop è aperto, così da favorire la dissipazione del calore e aumentare il comfort durante la scrittura dei testi. Tutto questo oggi in offerta lampo su Amazon, acquistabile al prezzo di soli 359,20 euro invece di 449,00 euro come da listino: gli interessati non perdano tempo.