 Questo non è un CUBO ma una mini multipresa furba: falla tua su Amazon
Questo non è un CUBO ma una mini multipresa furba: falla tua su Amazon

Un cubo che però è una mini multipresa da tenere direttamente sulla scrivania: geniale e con tante prese a sua volta.
Questo non è un CUBO ma una mini multipresa furba: falla tua su Amazon
Sembra un cubo ma in realtà è la mini multipresa che stavi cercando. Sulla scrivania ma anche sul comodino per non fare a meno di tutte le entrate elettriche di cui hai bisogno. Geniale, occupa poco spazio ma ha quello che ti serve per trovarti sempre bene. Collegati su Amazon e portala a casa perché lo sconto del 42% fa la magia.Infatti la compri a soli 20,79 euro se non perdi tempo.

Una mini multipresa è la soluzione ideale. Trattandosi di un prodotto piccolo, puoi metterlo ovunque senza che sia di troppo ed eliminare anche tutti quei cavi a penzoloni sul pavimento. Questo modello a cubo, nello specifico, è perfetto sia per la scrivania per il comodino. Nonostante sia piccolo, non scende a compromessi perché ti offre di tutto e di più per connettere elettrodomestici, prodotti e anche i tuoi dispositivi tecnologici. Prima di vedere cosa offre nello specifico, sappi che è dotato di un cavo lungo 2 metri che rende il collegamento alla presa che hai a disposizione sia semplice che pratico. La spina, infine, è una di quelle classiche e piatte.

Ma cosa ha questo cubo di speciale? Su tutti i suoi lati trovi delle prese diverse. Iniziando dalla parte frontale, ci sono sia il tasto di accensione e spegnimento che ben 4 entrate USB (due sono USB di tipo A e due sono USB di tipo C), collega smartphone, tablet, wearable, smartwatch e tutto il resto per farli tornare al massimo della loro carica. Sui due laterali, invece, ci sono le prese Schuko mentre sulla parte superiore ci sono due prese di tipo italiano. Come vedi, ti offre davvero tanta comodità in pochissimo spazio.

Approfitta dello sconto del 42% su Amazon e compra subito la tua mini multipresa a cubocon soli 20,79€. Non perdere tempo e aggiungila al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 dic 2025

