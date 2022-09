Questo supporto per PC portatile ti sorprenderà per il prezzo: solo 11€

Hai bisogno di un supporto per PC portatile per migliorare la ventilazione del dispositivo o la tua ergonomia per quando lavori molte ore al giorno? Approfitta allora di questa offerta. Su Amazon, applicando il coupon del 40% che trovi in pagina, puoi pagare questo pratico supporto soltanto 11 euro.

Il prodotto è inserito nel programma Prime, quindi se sei iscritto hai la spedizione immediata e compresa nel prezzo: lo riceverai a casa già domani o al massimo tra un paio di giorni.

Supporto per PC portatile in offerta: pratico ed economico

Questo supporto per PC portatile è compatibile con qualsiasi laptop o tablet con schermo che va dai 10 ai 17 pollici. Puoi utilizzarlo quindi tranquillamente con MacBook Air e Pro, ma anche con Google Pixelbook, laptop Dell, XPS, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer, Chromebook, Microsoft Surface, iPad e molti altri marchi ancora.

Progettato per contenere un laptop, l’oggetto in questione pensa anche alla tua ergonomia permettendoti di migliorare la postura da seduto allo scopo di ridurre al minimo il dolore muscolare associato alla seduta prolungata.

Costruito in lega di allumino per garantirne la qualità e la stabilità, il supporto è stato completamente imbottito con 8 gomme siliconiche sulle parte superiore e inferiore così da evitare qualsiasi possibile danno. Il design scavato permette di assorbire e scaricare facilmente il calore, utile specialmente nelle giornate più calde.

Applica il coupon in pagina e acquista questo pratico, economico e solido supporto per PC a soli 11 euro. Un piccolo regalo che può migliorare non poco le tue giornate lavorative o di studio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.