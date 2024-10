R2-D2 in versione LEGO è in FORTE SCONTO: un'offerta stellare

R2-D2 è uno dei personaggi più iconici e amati tra quelli che animano l’universo fantascientifico di Star Wars, l’unico (insieme a D-3BO) a comparire in ogni pellicola cinematografica. Oggi lo puoi mettere in bella mostra a casa tua, nella sua versione a mattoncini, grazie al forte sconto di Amazon sul set LEGO dedicato proprio al droide. È anche un’ottima idea regalo, per portarsi avanti in vista del periodo delle festività e risparmiare il 25% rispetto al prezzo di listino.

Amazon taglia il prezzo del set LEGO di R2-D2

Formato da un totale pari a 1.050 pezzi, da assemblare rigorosamente ascoltando il tema principale della saga, è accompagnato da due minifigure, una riproduzione in miniatura di se stesso e quella di Darth Malak. Il modello, con testa girevole a 360 gradi e dettagli inconfondibili come il periscopio e la targhetta identificativa, è alto 24 centimetri, largo 16 centimetri e profondo 11 centimetri. Puoi visitare la scheda completa dell’articolo per conoscere tutte le altre informazioni.

Il set è venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita a casa tua prevista già entro domani se lo ordini adesso. Avrai a disposizione 30 giorni per l’eventuale restituzione con rimborso completo, ma siamo certi che non vorrai più separartene.

Non ci sono coupon da attivare: lo sconto del 25% sul listino è automatico, devi solo metterlo nel carrello per approfittare di questa occasione stellare e portarti a casa il set LEGO dedicato a R2-D2, imperdibile per gli amanti dei mattoncini e della saga di Star Wars.