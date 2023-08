Rafforza la sicurezza aziendale con 1Password: prova gratis 14 giorni

La sicurezza informatica è diventata una priorità fondamentale per le aziende di ogni settore. Le minacce informatiche mettono a repentaglio non solo i dati sensibili, ma anche la fiducia dei clienti e la reputazione aziendale. In questo contesto, un alleato indispensabile si rivela essere 1Password “Teams”, il password manager aziendale che promette di mettere al sicuro le credenziali e semplificare la gestione delle password in team. Puoi provarlo gratuitamente per 14 giorni.

Massima sicurezza con 1Password Teams

1Password Teams offre un piano che permette di proteggere le credenziali di fino a dieci membri di un team, il tutto ad un prezzo fisso mensile di 19,95 euro. Questo password manager va oltre la semplice gestione delle password, offrendo una serie di vantaggi che possono rivoluzionare l’approccio aziendale alla sicurezza informatica.

Una delle principali vulnerabilità in termini di sicurezza deriva dall’uso di password deboli o riutilizzate. 1Password Teams semplifica la creazione e l’utilizzo di password complesse e uniche, garantendo un livello di protezione significativamente più alto. Con un solo clic, il sistema genera password robuste che resistono agli attacchi dei pirati informatici.

La piattaforma offre anche un ambiente sicuro in cui è possibile condividere in modo protetto tutto ciò che serve per lavorare insieme, da documenti aziendali a carte di credito e altro ancora. Questo elimina il rischio di esposizione non autorizzata dei dati e promuove una collaborazione più efficiente.

Oltre alla gestione delle password, 1Password Teams offre un’ulteriore protezione monitorando costantemente se gli indirizzi email o le credenziali aziendali sono stati coinvolti in una violazione dati. Riceverai avvisi immediati in caso di compromissione, consentendoti di agire prontamente per prevenire danni maggiori.

Cogli l’occasione di testare gratuitamente 1Password Teams per 14 giorni. Il prezzo, una volta terminato il periodo di prova, sarà di 19,95 euro mensili.

