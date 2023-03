Rai porta altri canali HD sul digitale terrestre dal 16 marzo

Oltre alle varie novità di marzo 2023 per il digitale terrestre, riguardanti in particolare la Numerazione LCN Nazionale, dobbiamo segnalare un’altra importante modifica per un canale specifico. Dal 16 marzo prossimo, infatti, anche Rai News 24 passa all’alta definizione.

Grandi novità per Rai News 24

Il canale Rai dedicato alla trasmissione continua delle notizie del giorno passerà alla risoluzione HD grazie alla codifica MPEG-4 di ultima generazione, restando comunque all’LCN 48. Per rimanere sintonizzati dopo la trasformazione di Rai News 24 basterà risintonizzarsi sul Multiplex A Rai mediante il canale 26 UHF posizionato sulla frequenza 514 MHz.

Se il vostro televisore non supporta l’alta risoluzione, non dovete preoccuparvi: con il vostro decoder DVB-T2 esterno nei Mux MR Regionali il canale Rai News 24 nella versione SD resterà disponibile.

Altri cambiamenti in arrivo

Come riporta TV Digital Divide, sempre tra tre giorni il Multiplex Rai A vedrà lo spegnimento del canale Rai 3 SD (provvisorio) collocato al numero 503 del telecomando, mentre nel Mux Rai B svaniranno i canali Rai 1 SD (provvisorio) e Rai 2 SD (provvisorio), posizionati rispettivamente al 501 e al 502.

Dulcis in fundo, notiamo anche il passaggio all’HD per tutti i canali Rai eccetto per Rai Scuola, Rai News 24 HD e Rai Sport + HD tramite la tecnologia HbbTV sulle numerazioni LCN 500.

Segnaliamo infine che il canale Rai 3 regionale passerà all’alta definizione in Abruzzo e Molise dal 21 marzo prossimo, mentre domani 14 marzo avverrà lo stesso passaggio in Puglia e Basilicata. Nel corso delle prossime settimane seguiranno altre novità per la stessa offerta televisiva in altre regioni.