Ransomware e siccità: due calamità per l'acqua in UK

Come se non bastasse la siccità a mettere a dura prova le infrastrutture idriche, ecco anche le minacce informatiche. Quanto registrato nei giorni scorsi nel Regno Unito rappresenta un’ennesima testimonianza di come l’impatto dei ransomware possa essere avvertito non solo dalle società prese di mira, ma anche dalla collettività. È accaduto lo scorso anno oltreoceano con il disastroso blackout di Colonial Pipeline e ha rischiato di verificarsi nuovamente con South Staffordshire Water.

Acqua sotto attacco ransomware: il caso UK

La compagnia porta ogni giorno, nelle case di circa 1,6 milioni di persone , una media pari a 330 milioni litri di acqua potabile. I suoi sistemi IT hanno subito una violazione che, fortunatamente, non ha interrotto l’erogazione del servizio. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale.

Questo incidente non ha influito sulla nostra capacità di distribuire l’acqua e possiamo confermare che lo stiamo ancora facendo, in modo sicuro, per tutti i nostri clienti … Stiamo sperimentando un’interruzione del nostro network IT corporate e i nostri team sono al lavoro per risolvere la situazione nel minor tempo possibile.

A rendere la vicenda particolarmente intricata è l’annuncio giunto in contemporanea dalla gang criminale Clop, che proprio nel fine settimana ha dichiarato di aver colpito tramite ransomware Thames Water, il più grande fornitore di acqua potabile del Regno Unito (che ha prontamente smentito). La nota diffusa fa riferimento ad accorgimenti di sicurezza inadeguati, tali da permettere di sottrarre 5 TB di dati non sottoposti a crittografia. Che abbiano in realtà sbagliato target, direzionando la loro azione per errore a South Staffordshire Water? È di questo parere anche la redazione di BleepingComputer che ha avuto modo di consultare uno dei documenti trapelati.

