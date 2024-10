Raspberry Pi lancia AI HAT per i carichi di intelligenza artificiale

Dopo il lancio di Raspberry Pi AI Kit in estate, con prestazioni in grado di raggiungere fino a 13 TOPS per i compiti di inferenza IA, insieme alla fotocamera IA realizzata in collaborazione con Sony, e la prima gamma proprietaria di SSD, l’azienda ha da poco annunciato una nuova espansione destinata allo stesso scopo, ovvero Raspberry Pi AI HAT+, in grado di sprigionare una potenza di 26 TOPS.

Raspberry Pi AI HAT: la nuova espansione per i compiti di inferenza IA

Il nuovo Raspberry Pi AI HAT è dotato della medesima tecnologia di AI Hailo, vantata dall’azienda come la migliore tra le sue proposte. La nuova espansione offre due opzioni, ovvero un modello sempre da 13 TOPS, dal prezzo di $70 (64,83€), e un modello più potente da 26 TOPS, che invece raggiunge un prezzo di 110$ (101,87€), quest’ultimo dotato dell’acceleratore IA Hailo-8.

Le nuove espansioni sono conformi alle specifiche HAT+, facendo uso della connessione PCIe 3.0, che consente di ottimizzare le capacità di calcolo dell’acceleratore Hailo-8. Quest’ultimo è inoltre integrato direttamente nel PCB, migliorando il raffreddamento rispetto al Pi AI Kit, per gestire in questo modo i carichi di lavoro IA in maniera più efficiente.

La variante più potente di Raspberry Pi AI HAT consente di eseguire compiti più impegnativi, come l’esecuzione in tempo reale di reti neurali più sofisticate, grazie a maggiori prestazioni per quanto riguarda l’inferenza. È anche possibile eseguire più reti contemporaneamente, a frame rate più alti, come nel caso del rilevamento degli oggetti, così come la stima della posizione e la segmentazione. Pi AI HAT è in grado di svolgere queste operazioni in un unico feed.

Entrambe le versioni di Pi AI HAT sono compatibili con l’AI Kit. Le librerie software per l’acceleratore Hailo-8 e per la fotocamera sono perfettamente integrate e funzionati anche su AI HAT+. Allo stesso modo, i modelli di rete neurale compilati per Hailo-8L saranno in grado di funzionare su Hailo-8. Anche se tuttavia i modelli realizzati con Hailo-8 potrebbero non funzionare su Hailo-8L, saranno comunque disponibili delle versioni alternative con prestazioni inferiori, per garantire comunque compatibilità e flessibilità.