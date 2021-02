Razer Huntsman Tournament Edition: tastiera ottica a soli 104€

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera da gaming che sia robusta e funzionale anche per le varie attività lavorative? Oggi, su Amazon, è disponibile una grande offerta riguardante una tastiera realizzata da una delle migliori aziende del settore. Stiamo parlando della Razer Huntsman Tournament Edition che passa da 149,99 euro a ben 104,99 euro con uno sconto del 30%.

Razer Huntsman Tournament Edition: caratteristiche principali

Una frazione di secondo può determinare la vittoria o la sconfitta in un gioco e la velocità è la chiave portante della Razer Huntsman Tournament Edition. Munita dei tasti ottici lineari Razer e di un’attuazione ottica da 1.0 mm, è dotata anche di una memoria integrata e di un fattore di forma compatto che consente di eseguire movimenti vincenti in qualsiasi campo. L’attuazione ottica da 1.0 mm, non è altro che una registrazione della battuta attraverso la luce, che permette di garantire un vantaggio immediato in ogni competizione.

Utilizzando un doppio strato PBT per una maggiore durata, questi tasti sono progettati per mantenere la loro struttura durante gli allenamenti e le competizioni più intense. Inoltre ogni configurazione può essere salvata nella memoria integrata o archiviando su cloud le impostazioni personalizzate. I tasti ottici lineari Razer hanno la miglior durata del settore pari a 100 milioni di battute, progettata per sopportare le sfide dell’allenamento e del gioco competitivo.

Tutto questo (e molto di più) può essere vostro a soli 104,99 euro grazie all’offerta del giorno di Amazon. Fossi in voi non mi farei scappare un’offerta del genere su una delle tastiere da gaming migliori sul mercato.